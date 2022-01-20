Австралійська співачка Sia зізналася, що хотіла накласти на себе руки. Психічне здоров’я артистки похитнув хейт, з яким вона зіштовхнулася після виходу свого фільму Музика у 2020 році.

Користувачам мережі не сподобалося, що героїню з розладом аутистичного спектру зіграла здорова акторка Медді Зіглер.

Професійні критики теж вщент розкритикували фільм, який одержав відразу три антипремії Золота малина-2021.

В інтерв’ю виданню The New York Times Sia розповіла, що дуже важко переживала цькування у соціальних мережах. Вона намагалася вчинити суїцид і навіть пройшла лікування в реабілітаційному центрі.

– Я була схильна до самогубства, потім був рецидив спроби розпрощатися з життям, після чого я пройшла лікування в реабілітаційному центрі, – зізналася артистка.

Також Sia подякувала своїй близькій подрузі, телеведучій Кеті Гріффін, яка підтримувала її в непростий період.

– Вона врятувала мені життя, – додала співачка.

Нагадаємо, що Sia стала всесвітньо популярною у 2014 році, випустивши хіт Chandelier. Тоді вона отримала одразу чотири номінації на Греммі та лідируючі позиції у найпрестижніших музичних чартах.

Кілька разів співачка оголошувала про те, що йде із шоу-бізнесу, але згодом поверталася на сцену.