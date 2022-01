17-річний син ірландської співачки Шинейд О’Коннор покінчив життя самогубством. Трагічну новину зірка повідомила на особистій сторінці у Twitter.

