17-річний син ірландської співачки Шинейд О’Коннор покінчив життя самогубством. Трагічну новину зірка повідомила на особистій сторінці у Twitter.

– Мій прекрасний сину, світло мого життя, вирішив сьогодні закінчити свою земну боротьбу і тепер з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідує його приклад. Моя дитино. Я тебе так люблю, – написала співачка.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор уже двічі намагався накласти на себе руки. Після тих випадків він перебував у клініці на лікуванні.

Незадовго до смерті хлопець утік із лікарні. Тоді Шинейд писала про це у соціальних мережах і просила всіх, хто знає про місцезнаходження сина, відгукнутися.

Варто зазначити, що сина Шинейд О’Коннор народила від колеги-співака Донала Ланні. У співачки залишилося троє дітей – 34-річний син Джейк Рейнольдс, 25-річна донька Ройсін і 15-річний Єшуа Френсіс Ніл.

Нагадаємо, що Шинейд О’Коннор – це ірландська співачка, яка стала популярною у 1990 році після прем’єри треку Nothing Compares 2 U.

Три роки тому співачка прийняла іслам та змінила ім’я на Магда Девітт, а через рік на Шухада Садакат. Артистка лікувалась від наркозалежності й хотіла вкоротити собі віку, але впоралася з проблемами та повернулася до активного життя.