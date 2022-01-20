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Персони

Певица Sia хотела совершить самоубийство после травли в сети

20 января 2022, 17:48
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
певица Sia
Источник: Depositphotos

Австралийская певица Sia призналась, что хотела покончить с собой. Психическое здоровье артистки пошатнул хейт, с которым она столкнулась после выхода своего фильма Музыка в 2020 году.

Пользователям сети не понравилось, что героиню с расстройством аутистического спектра сыграла здоровая актриса Мэдди Зиглер.

Профессиональные критики тоже полностью раскритиковали фильм, который получил сразу три антипремии Золотая малина-2021.

В интервью изданию The New York Times Sia рассказала, что очень тяжело переживала травлю в социальных сетях. Она пыталась совершить суицид и даже прошла лечение в реабилитационном центре.

– Я была склонна к самоубийству, потом был рецидив попытки распрощаться с жизнью, после чего я прошла лечение в реабилитационном центре, – призналась артистка.

Также Sia поблагодарила свою близкую подругу, телеведущую Кэти Гриффин, которая поддерживала ее в непростой период.

– Она спасла мне жизнь, – добавила певица.

Напомним, что Sia стала всемирно популярной в 2014 году, выпустив хит Chandelier. Тогда она получила сразу четыре номинации на Грэмми и лидирующие позиции в самых престижных музыкальных чартах.

Несколько раз певица объявляла о уходе из шоу-бизнеса, но впоследствии возвращалась на сцену.

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Теги
Самоубийство , Суїцид
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