Українська співачка Марія Яремчук готується стати мамою. У мережу злили відео артистки з округленим животом, і вже є припущення, хто може стати батьком дитини.

Співачка Марія Яремчук вагітна: подробиці

Так, в Instagram опублікували відео, на якому видно Яремчук з округленим животом. Примітно, що ролик виставила не сама Марія – вона ретельно приховує своє життя і соцмережі практично не веде.

Імовірно, батьком дитини співачки може стати композитор Олександр Пономарьов. Ще 2016 року їм приписували роман, і тоді стосунки підтвердив сам Олександр.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Яремчук тріумфально виступила на Євробаченні 2023 – це було її перше за 5 років повернення на сцену, адже 2018 року вона завершила свою кар’єру. Перед публікою в Ліверпулі вона виконала пісню свого батька Батьківщина, а також показала музичну історію України. До речі, ще 2014 року Марія представляла Україну на Євробаченні, і з піснею Tick-Tock посіла шосте місце.

Після виступу на Євробаченні 2023, співачка вирішила відновити кар’єру, і випустила новий трек, який оцінили фанати.

Нагадаємо, що нещодавно Джамала розкрила стать своєї майбутньої дитини. Зірка підтвердила чутки про сина і розповіла, де народжуватиме. Співачка планує зустрічати малюка в Києві і не чекає сюрпризів на період Євробачення.

Фото: Марія Яремчук