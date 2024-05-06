Украинская певица Мария Яремчук готовится стать мамой. В сеть слили видео артистки с округленным животом, и уже есть предположения, кто может стать отцом ребенка.

Певица Мария Яремчук беременна: подробности

Так, в Instagram опубликовали видео, на котором видно Яремчук с округленным животом. Примечательно, что ролик выставила не сама Мария — она тщательно скрывает свою жизнь и соцсети практически не ведет.

Предположительно отцом ребенка певицы может стать композитор Александр Пономарев. Еще в 2016 году им приписывали роман, и тогда отношения подтвердил сам Александр.

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Напомним, что Яремчук триумфально выступила на Евровидении 2023 — это было ее первое за 5 лет возвращение на сцену, ведь в 2018 году она завершила свою карьеру. Перед публикой в Ливерпуле она исполнила песню своего отца Батьківщина, а также показала музыкальную историю Украины. Кстати, еще в 2014 году Мария представлял Украину на Евровидении, и с песней Tick-Tock заняла шестое место.

После выступления на Евровидении 2023, певица решила возобновить карьеру и выпустила новый трек, который оценили фанаты.

Напомним, что недавно Джамала раскрыла пол своего будущего ребенка. Звезда подтвердила слухи о сыне и рассказала, где будет рожать. Певица планирует встречать малыша в Киеве и не ждет сюрпризов на период Евровидения.

Фото: Мария Яремчук