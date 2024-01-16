Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу МастерШеф на СТБ Даша Євтух вагітна.

Даша Євтух вперше стане мамою

Радісною новиною блогерка та її чоловік Олександр поділилися в Instagram, опублікувавши фото зі спільної фотосесії.

– Чекаємо на поповнення, – коротко підписала світлину пара.

Для Даші та Олександра ця дитина буде первістком. У коментарях підписники вітають подружжя з майбутнім поповненням.

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Даша Євтух родом з Полтавщини, вона стала популярною у соцмережах завдяки відео із села. Даша знімала розпаковки із сільської крамниці, а також показувала, як працює на городі та доглядає за домашніми тваринами.

У 2021 році дівчина брала участь у кулінарному шоу МастерШеф на СТБ. Даша залишила проєкт у 13 випуску. Зараз за її сторінкою в Instagram стежать понад 290 тис. людей.

Обранець Даші – полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов. У квітні минулого року він освідчився Євтух, а 23 серпня закохані зіграли весілля.

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Фото: Даша Євтух