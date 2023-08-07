Зірка культового серіалу Офіс Леслі Бейкер поверне фанатам проєкту $110 тис., які збирали на спін-оф. Проєкт не отримає доповнень, тож актор вирішив повернути кошти.

Так, нова робота мала вийти кілька років тому – спочатку створення спін-офу призупинили на тлі пандемії Covid-19, а потім ідеї завадили страйки акторів і сценаристів.

Загалом Бейкер зібрав понад $300 тис. на проєкт, але потім кудись зник. Фанати почали цікавитися, де Леслі та на що сподіватися. Актор заявив, що через краундфаундинг вдалося зібрати $110 тис., які він поверне назад. Що буде з рештою $200 тис., артист так і не розповів.

Спін-офом мав стати проєкт під назвою Дядько Стен. У центрі сюжету – Стенлі, який вирушає на пенсію і допомагає в Лос-Анджелесі своєму племіннику відкрити бізнес. Загалом було здійснено понад 1640 пожертвувань.

Не тільки закордонні серіали натрапляють на труднощі. Наприклад, телеведучий Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування серіалу СМТ Інгулець. Найімовірніше, проєкт реалізовуватиметься за допомогою приватних інвесторів.