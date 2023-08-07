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Кино и сериалы

Спин-офф отменяется: звезда Офиса вернет $110 тыс. фанатам сериала

7 августа 2023, 17:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Леслі Бейкер

Звезда культового сериала Офис Лесли Бейкер вернет фанатам проекта $110 тыс., которые собирали на спин-офф. Проект не получит дополнений, вот актер и решил вернуть средства.

Так, новая работа должна была выйти несколько лет назад — сначала создание спин-оффа приостановили на фоне пандемии Covid-19, а затем идее помешали страйки актеров и сценаристов.

В целом, Бейкер собрал более $300 тыс. на проект, но затем куда-то исчез. Фанаты начали интересоваться, где Лесли и на что надеяться. Актер заявил, что через краундфаундинг удалось собрать $110 тыс., которые он вернет назад. Что будет с остальными $200 тыс., артист так и не рассказал.

Спин-оффом должен был стать проект под названием Дядя Стэн. В центре сюжета — Стэнли, который отправляется на пенсию и помогает в Лос-Анджелесе своему племеннику открыть бизнес. В Целом, было осуществлено более 1640 пожертвований.

Не только зарубежные сериалы сталкиваются с трудностями. К примеру, телеведущий Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования сериала ПГТ Ингулец. Скорее всего, проект будет реализовываться с помощью приватных инвесторов.

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Источник
Variety
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