Кінець літа – не найбагатший період на фільми і серіали. Багато виробників картин часто презентують свої роботи вже восени, але й улітку точно буде що подивитися.

Синій жук (17 серпня)

Це черговий супергеройський фільм у всесвіті DC. За традицією, мексиканський підліток Хайме Реєс отримує інопланетний костюм, який дає йому суперсили. Але разом із силою приходить і відповідальність, тож доведеться зіткнутися і з небезпекою.

Американські історії жахів (1 серпня)

Це буде вже 12-й сезон хорору, який розбили на кілька серій. Проєкт не потребує представлення фанатам, але кожен сезон має свою унікальну історію. Очікуване продовження для тих, хто хоче відчути не лише веселощі.

Місія Стоун (4 серпня)

Це повноцінний фільм із Галь Гадот у головній ролі. Історія розповість про спецагента Рейчел Стоун, якій доручено виконати небезпечну місію – як зазвичай, на кону стоїть існування всього світу.

Вторгнення (23 серпня)

Один із найкращих серіалів у жанрі sci-fi за останні роки. Другий сезон розповість докладніше про те, як люди намагаються вижити під час навали прибульців, які прийшли на Землю не з добрими намірами.

Гран Туризмо (8 серпня)

Фільм сподобається любителям перегонів – це історія за мотивами реальних подій про підлітка, який здійснив свою мрію завдяки таланту справжнього гонщика.