Український телеведучий Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування серіалу СМТ Інгулець. Про це шоумен розповів в Instagram.

Так, Юрій записав відео, де озвучив свої думки після реакції суспільства на новини про фінансування проєкту.

– З огляду на суспільну дискусію останніх днів, ми вирішили відмовитися від державної допомоги для створення серіалу. Хочу підкреслити, що жодної гривні нами отримано не було, – почав свою думку Горбунов.

Юрій нагадав, що серіал не про скандального підприємця Поворознюка, а команда ведучого й надалі шукатиме можливості для реалізації цієї ідеї. Найімовірніше, серіал може бути профінансований приватними інвесторами.

– Ми й надалі будемо активно волонтерити та підтримувати ЗСУ, як ми це й робимо з перших місяців війни! Спасибі всім за розуміння, критику і підтримку, – закінчив свою думку Горбунов.

Нагадаємо, що все почалося з новин про виділення на 24-серійний серіал СМТ Інгулець 33,6 млн грн із державного бюджету. На це негативно відреагувало суспільство, і ведучий вирішив прокоментувати.