Украинская певица Настя Каменских и звезда TikTok Вася Демчук представили совместный трек Sorry 2.

В основе лирической композиции лежит прощание с прошлым и страсть, которая пылала между влюбленным.

– Это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без обид и горечи. Герои песни не ищут виноватых, а благодарят за все то светлое, что было между ними, — рассказали артисты.

Стоит отметить, что трек Sorry – это авторский сингл Васи Демчука, фрагмент которого набрал более 250 тыс. видео в TikTok за считанные дни и покорил сотни тысяч слушателей музыкальных платформ.

Именно в TikTok Настя впервые услышала небольшой отрезок трека и сразу же увлеклась им. Она решила добавить в композицию свой женский вайб.

– Меня мгновенно задел голос Васи, очень чувственный и проницательный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее выполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии, – рассказала Настя.

Вася Демчук отметил, что давно следил за творчеством и восхищался успехами NK в Украине и за границей.