Соловйов на повторі: у РФ прибрали розважальні програми з ефіру

Російське телебачення прибирає з ефіру розважальні програми, щоб розширити перелік пропагандистських телепередач, які покликані формувати ненависть до України.

Ми давно знаємо, що росіяни готові поглинати великими порціями кремлівську пропаганду. Проте нині ця проблема стосується й українських міст та сіл, адже окупаційна влада налаштувала своє мовлення в анексованому у 2014 році Криму. Ба більше, їх телеканали мовлять і на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей.

– З першого дня війни в Україні телебачення РФ повністю змінило телепрограму. Якщо до початку військового вторгнення слоти російських каналів мали низку розважальних програм, то тепер денні ефіри щільно зайняті ток-шоу та передачами про так звану “спецоперацію в Україні” (Так у РФ називають війну в Україні), – зазначили у Представництві президента України в АР Крим.

Про зміну риторики на російському ТБ повідомляють самі ж кримчани.

– Риторика за останній місяць кардинально змінилась, в них все про Україну. Навіть час пропагандистських телеканалів збільшили. І весь час у них перемоги, навіть там де великі втрати. Суцільні фейки про Маріуполь, Ізюм, Сєверодонецьк. Звичайно, що ці міста “руйнують націоналісти”, – повідомив мешканець Сімферополя.

Коли з телеекранів не показують новини, ефір заповнений наступними пропагандистськими програмами: Антифейк, 60 хвилин, Хто проти?, Вечір з Володимиром Соловйовим, Про найголовніше.

Ба більше, навіть, якщо пропагандисти вирішують показати фільм, то це буде або радянщина у стилі Москва сльозам не вірить, Дівчата, або картини та серіали про війну. Здебільшого показують фільми про Другу світову війну, в яких намагаються людям довести, що тоді перемогли росіяни. Хоча воював ледь не весь світ, а найбільш постраждалими країнами були Україна та Білорусь.

– Окупаційні канали в Криму також транслюють пропагандистські передачі та новини за “російськими темниками”, інша частина ефіру так само зайнята військовими фільмами та серіалам. До прикладу, окупаційний канал Крим 24 пропонував подивитись новини, а після так звану історичну передачу Знай наше, потім Думка 24. Всі програми насичені пропагандою РФ та неприхованою зневагою і ненавистю до України, – наголосили в Представництві президента України в АР Крим.