Соловьев на повторе: в РФ убрали развлекательные программы из эфира

Российское телевидение убирает из эфира развлекательные программы, чтобы расширить перечень пропагандистских телепередач, призванных формировать ненависть к Украине.

Мы давно знаем, что россияне готовы поглощать большими порциями кремлевскую пропаганду. Однако сейчас эта проблема касается и украинских городов и сел, ведь оккупационные власти настроили свое вещание в аннексированном в 2014 году Крыму. Более того, их телеканалы вещают и на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.

– С первого дня войны в Украине телевидение РФ полностью изменило телепрограмму. Если до начала военного вторжения слоты российских каналов имели ряд развлекательных программ, то теперь дневные эфиры плотно заняты ток-шоу и передачами о так называемой “спецоперации в Украине” (Так в РФ называют войну в Украине), — отметили в Представительстве президента Украины в АР Крым.

О смене риторики на российском ТВ сообщают сами же крымчане.

– Риторика за последний месяц кардинально изменилась, у них все об Украине. Даже время пропагандистских телеканалов было увеличено. И все время у них победы, даже там, где большие потери. Сплошные фейки о Мариуполе, Изюме, Северодонецке. Конечно, эти города “разрушают националисты”, – сообщил житель Симферополя.

Когда с телеэкранов не показывают новости, эфир заполнен следующими пропагандистскими программами: Антифейк, 60 минут, Кто против?, Вечер с Владимиром Соловьевым, О самом главном.

Более того, даже если пропагандисты решают показать фильм, то это будет или советщина в стиле Москва слезам не верит, Девушки, или картины и сериалы о войне. В большинстве своем показывают фильмы о Второй мировой войне, в которых пытаются людям доказать, что тогда победили россияне. Хотя воевал почти весь мир, а наиболее пострадавшими странами были Украина и Беларусь.

— Оккупационные каналы в Крыму также транслируют пропагандистские передачи и новости по “российским темникам”, другая часть эфира так же занята военными фильмами и сериалам. К примеру, оккупационный канал Крым 24 предлагал посмотреть новости, а после так называемую историческую передачу Знай наше, затем Мнение 24. Все программы насыщены пропагандой РФ и нескрываемым пренебрежением и ненавистью к Украине, — отметили в Представительстве президента Украины в АР Крым.