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Сьогодні Київ, завтра Варшава: Забужко про відносини між Польщею та Україною

27 Травня 2022, 12:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сьогодні Київ, завтра Варшава: Забужко про відносини між Польщею та Україною

Українська письменниця Оксана Забужко розповіла про нагороду Варшавського книжкового ярмарку 2022 IKAR, відносини між Україною та Польщею, а також про важливість історичної пам’яті.

Оксана зазначила, що нагорода для неї дуже цінна, оскільки вона військова.

– Це скоріше літературно-політична нагорода. Це не за конкретний літературний твір, це саме визнання суспільної ролі того чи іншого письменника, який, зрозуміло, має бути для цього досить визначним, щоб відігравати цю роль. Традиційно цю нагороду вручали польським зіркам, письменникам, – каже Забужко.

Письменниця зазначає, що насправді зараз виникає якесь єдине інформаційно-політурне поле в українсько-польських новинах – не лише з фронту, за якими з тривогою стежить вся Польща.

Зараз дивляться

– Від 24 лютого я говорю всім польським ЗМІ – сьогодні Київ, завтра Варшава. Серед них є це розуміння, і це також і їхня війна. Вони її сприймають із відчуттям впізнавання себе у Польщі в 1939 році і того, що Україна значно краще справляється з Путіним, ніж поляки тоді з Гітлером. У них це викликає захоплення, надію та почуття піднесеної солідарності, – зазначила Оксана.

Забужко каже, ті процеси, які наразі відбуваються між нашими народами – дуже важливі не лише для доль наших країн, а й країн усієї Європи.

Письменниця каже, незважаючи на те, що зараз історичні проблеми між Польщею та Україною забуті, їх треба буде вирішити.

– Якщо те, що було в минулому, забути, замовкнути і вдати, що нічого не було — потім з цього вилазить якийсь черговий Путін… Те, що сьогодні сталося з Росією, це і є результатом того, що останні 30 років усі вдавали, що криваве місиво СРСР і вся та влада спецслужб, якою виплеснулася РФ, — все забули, все залишили в минулому. Ви вирішили забути те, що було в минулому? Історія вас поверне, – наголосила Оксана.

Каже, що лише після того, як буде відвойовано незалежність та демократію, ми будемо цивілізовано та грамотно розбиратися зі своєю історією, своїм минулим тощо.

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Фото: Оксана Забужко

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