Украинская писательница Оксана Забужко рассказала о награде Варшавской книжной ярмарки 2022 IKAR, отношениях между Украиной и Польшей, а также о важности исторической памяти.

Оксана отметила, награда для нее очень ценна, поскольку она военная.

— Это скорее литературно-политическая награда. Это не за конкретное литературное произведение, это именно признание общественной роли того или иного писателя, который, разумеется, должен быть для этого достаточно выдающимся, чтобы играть эту роль. Традиционно эту награду вручали польским звездам, писателям, — говорит Забужко.

Писательница отмечает, что на самом деле сейчас возникает какое-то единое информационно-литературное поле в украинско-польских новостях — не только с фронта, за которыми с тревогой следит вся Польша.

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— С 24 февраля я говорю всем польским СМИ: сегодня Киев, завтра — Варшава. Среди них есть это понимание и в большой мере это и их война. Они ее воспринимают с ощущением узнавания себя в Польше 1939 года, и того, что Украина значительно лучше справляется с Путиным, чем поляки тогда с Гитлером. У них это вызывает восхищение, надежду и чувство воодушевленной солидарности, — отметила Оксана.

Забужко говорит, те процессы, которые сейчас происходят между нашими народами — очень важны не только для судеб наших стран, но и стран всей Европы.

Писательница говорит, несмотря на то, что сейчас исторические проблемы между Польшей и Украиной забыты, их нужно будет решить.

— Если то, что было в прошлом, забыть, замолчать и сделать вид, что ничего не было, — потом из этого вылазит какой-нибудь очередной Путин… То, что сегодня сделалось с Россией, это и есть результат того, что последние 30 лет все делали вид, что кровавое месиво СССР и вся та власть спецслужб, которой выплеснулась РФ, — все забыли, все оставили в прошлом. Вы решили забыть то, что было в прошлом? История вас вернет, — подчеркнула Оксана.

Говорит, что лишь после того, как будет отвоевана независимость и демократия, мы будем цивилизовано и грамотно разбираться со своей историей, своим прошлым и так далее.

Фото: Оксана Забужко