Народна артистка України Софія Ротару закликала підтримати співачок Alyona Alyona та Jerry Heil у фіналі Євробачення 2024.

Софія Ротару закликала голосувати за Alyona Alyona та Jerry Heil

У сториз в Instagram Ротару оприлюднила фото Jerry Heil з виступу на Євробаченні 2024. До світлини вона додала цифру 2, з якою потрібно голосувати за представниць України, та червоне сердечко.

Зазначимо, що українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного оператора мобільного зв’язку, можуть проголосувати за Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024.

Зараз дивляться

Зробити це можна через застосунок Eurovision Song Contest, за допомогою дзвінка або смс із цифрою 2 на визначений для кожної країни номер.

Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil виступили у фіналі під другим номером. Вони виконали пісню Teresa & Maria та вразили глядачів потужним вокалом і постановкою.