Собака куди головою? Українська акторка втрапила у курйоз на занятті з йоги

21 червня відзначають Всесвітній день йоги. Багато людей обирають її для себе, щоб зняти стрес і перезавантажитись. Але не всім спокійні східні практики підходять. Зірка серіалу Голова (Новий канал) Катерина Вишнева поділилася кумедною історією, що сталася під час першого заняття йогою.

Акторка згадує, на групове заняття прийшла, щоб заспокоїти нерви, відчути гармонію, зв’язок із собою та жіночність. Та зайшовши до зали, зрозуміла, що була єдиним новачком серед усіх “прокачаних” жінок.

– І ось тренерка каже: “Стаємо в асану “собака мордою вниз”, дихаємо такою-то чакрою, відпускаємо таку-то енергію”. Чесно кажучи, я навіть дослівно не пам’ятаю, що там було, бо просто стояла й думала: “Куди та що там направляти чи відпускати? Собака куди головою?” (сміється). Після цього тренерка скрутилася вузликом і продовжила говорити занадто йогівськими термінами, не для смертних. Всі повторювали, звісно, я страшенно “тупила”, – розповідає Катерина.

Тож нічого не зрозумівши, відчувши себе приниженою і дерев’яною, акторка посміялася сама з себе і пішла з заняття. Щоправда, згодом зустріла хороших інструкторів і спробувала практики ще. Врешті Катерина Вишнева зрозуміла, що дуже багато залежить від людини, з якою пробуєш щось нове.

Серіал Голова вийде на Новому каналі вже восени. 16-серійний ситком розповість про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей. Серед акторів – Дмитро Гирявець, Поліна Фролова, Олександр Рудинський, Марія Стопник, Вікторія Білан-Ращук, Анатолій Тихомиров, Михайло Кукуюк та інші.