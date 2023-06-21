Собака куда головой? Украинская актриса попала в курьез на занятии по йоге

21 июня отмечают Всемирный день йоги. Многие люди выбирают ее для себя, чтобы снять стресс и перезагрузиться. Но не всем спокойные восточные практики подходят. Звезда сериала Голова (Новый канал) Екатерина Вишневая поделилась забавной историей, произошедшей во время первого занятия йогой.

Актриса вспоминает, на групповое занятие пришла, чтобы успокоить нервы, почувствовать гармонию, связь с собой и женственность. Но зайдя в зал, поняла, что была единственным новичком среди всех “прокачанных” женщин.

— И вот тренер говорит: “Становимся в асану “собака мордой вниз”, дышим такой-то чакрой, отпускаем такую-то энергию”. Честно говоря, я даже дословно не помню, что там было, потому что просто стояла и думала: “Куда и что там направлять или отпускать? Собака куда головой?” (смеется). После этого тренер скрутилась узелком и продолжила говорить слишком йоговскими терминами, не для смертных. Все повторяли, конечно, я ужасно “тупила”, — рассказывает Екатерина.

Поэтому ничего не поняв, почувствовав себя униженной и деревянной, актриса посмеялась сама над собой и ушла с занятия. Правда, позже встретила хороших инструкторов и попробовала практики еще. В конце концов Екатерина Вишневая поняла, что очень многое зависит от человека, с которым пробуешь что-то новое.

Сериал Голова выйдет на Новом канале уже осенью. 16-серийный ситком расскажет о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинском селе и наших необычных людях. Среди актеров — Дмитрий Гирявец, Полина Фролова, Александр Рудинский, Мария Стопник, Виктория Билан-Ращук, Анатолий Тихомиров, Михаил Кукуюк и другие.