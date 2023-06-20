Співак Melovin, який здійснив камінгаут, зі скандалом пішов зі стендап-шоу через жарти про ЛГБТ. Артист зізнався, любить гумор, навіть чорний, жодних заборонених тем теж не має, проте все перетворилося на булінг.

Каже, за лаштунками була чудова атмосфера, але все змінилося, щойно вийшли на сцену. Спершу вирішив увімкнути сарказм і так пробути все шоу, але все ж не стерпів гомофобні стереотипи, а тому кинув мікрофон і пішов зі словами – Хворі люди.

– Коли торкнулися теми ЛГБТ-спільноти, пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних і прогресивних молодих людей. Якби йшлося тільки про мене – це одне. Але при мені ображали всіх представників суспільства, таких самих повноправних українців. Людей, які мені не байдужі й інтереси яких я доволі давно захищаю, – сказав Melovin.

Додав, що бути присутнім на шоу, де при ньому ображають цілий прошарок суспільства, де пропагують нетерпимість до інакшості – не зміг.

Ба більше, це сталося в той час, коли весь світ відзначає місяць ЛГБТ-прайду, світові бренди підтримують спільноту, а впізнавані логотипи стають райдужними.

– А четверо хлопців із України, мої ровесники, пробують принизити тих, хто лише бореться за право на чесність. Вражаючий контраст, вам не здається? Моя країна про свободу. Слава Україні, – наголосив Melovin.

Нагадаємо, Melovin поцілував хлопця на сцені Atlas Weekend і підняв прапор ЛГБТ влітку 2021 року. У такий спосіб співак заявив про свою бісексуальність.

Через деякий час артист розповів, що перший секс у нього був із хлопцем, так само, як і серйозні стосунки, що тривали шість років.

Фото: Melovin