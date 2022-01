Сніжинками не обійшлося: ким були українські зірки на новорічних ранках

Новорічні та різдвяні свята з дитинства у нас асоціюються ще й зі святковими ранками, які традиційно проходили у садочках та школах.

З цієї нагоди українські знаменитості поділилися тим, кого вони грали, коли були зовсім маленькими.

Так, ведуча Нового каналу Леся Нікітюк ще змалку не боялася приміряти на себе незвичайні образи.

– На ранках всі дівчатка були сніжинками, лисичками, зайчиками, а я була собакою з Бременських музикантів. Це той, в якого вуха висіли. Мама мені зробила таку перуку ще. Раніше костюми самі не шили, що було в садочку, те й видавали. Ти – сніжинка, а ти – пес із Бременських музикантів, – розповіла Нікітюк.

Акторка Ірина Кудашова зазначила, що вона у школі часто грала головні ролі у виставах.

– У мене бувало таке, що мені давали навіть дві головні ролі. Я грала і Снігуроньку, і Червону шапочку. У мене дуже приємні спогади зі школи. Я ранки завжди любила, – зазначила акторка.

Також своїми дитячими спогадами поділився співак Микита Алексєєв.

– Пам’ятаю, як я на колінах проїхався по сцені. У мене були класні білі штани, які купили мені для виступу. Тоді я співав We Are the Champions. І в момент кульмінації я пролетів довкола всієї сцени. Коли я зайшов за лаштунки, то дівчинка-танцівниця, яка була трохи старшою, заявила: Ти думаєш, ти був крутий? Вони так кричали, бо ти штани забруднив, – поділився Алексєєв.

Також новорічними спогадами та фото поділився шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко.

– Є у мене старша сестра. І батьки мене вчили з сестрою ділитися. Якось мене пригостили мандаринкою. Я знав про свою відповідальність, тому мандаринку розділив на дві половини: собі та сестрі. Половини ті стиснув у кулаках і пішов виконувати свій братський обов’язок, – зазначив Євген.

Шеф-кухар додав, що він з дитинства живе у власному світі.

– Типу, побачив плаваючу хмаринку, роззявив рота і пішов за хмаринкою, забувши про попередні справи. Так от, дійшов я туди, куди йшов, зібрався ділитися з сестрою, розтиснув кулаки і побачив біду, – продовжив Клопотенко.

За його словами, коли він розтиснув кулак, то мандаринки там не було, мовляв, хтось вкрав.

– Вчинив я у тому випадку доволі раціонально та обдумано. Я розридався. Вже потім з’явилося припущення, що я просто з‘їв ту мандаринку і забув про це, – розповів ресторатор.

Крім того, своїми дитячими фото поділилася блогер Надін Медведчук. За її словами, найчастіше вона у школі грала традиційні ролі Снігуроньки, лисичок.

А ось Андрій Данилко, якого багато хто знає як Вєрку Сердючку, в дитинстві не переодягався у костюми на свята.

– Я ніколи не одягався ні в кого. Я дуже соромився, мені здавалося, це безглуздо. Дівчатка здебільшого були сніжинками. А серед хлопчиків престижно було вбиратися у мушкетерів. От мушкетером я, може, й хотів бути, але не було такої можливості. Тому я завжди був у чорних шортиках, білій сорочці. Тому я на них дивився трохи як на божевільних. Я з розумінням ставився, але мене ніхто не міг змусити, – поділився Андрій Данилко.