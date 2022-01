Снежинками не обошлось: кем были украинские звезды на новогодних утренниках

Новогодние и рождественские праздники с самого детства у нас ассоциируются еще и с утренниками, которые традиционно проходили в садиках и школах.

В честь этого украинские знаменитости поделились тем, кого они играли, когда были совсем маленькими.

Так, ведущая Нового канала Леся Никитюк еще с детства не боялась примерять на себя необычные образы.

— На утренниках все девочки были снежинками, лисичками, зайчиками, а я была псом из Бременских музыкантов. Это тот, у которого уши висели. Мама мне сделала такой парик еще. Раньше костюмы сами не шили, что было в садике — то и выдавали. Ты — снежинка, а ты — пес из Бременских музыкантов, — рассказала Никитюк.

Актриса Ирина Кудашова отметила, что она в школе часто играла главные роли в спектаклях.

— У меня бывало такое, что мне давали даже две главные роли. Я играла и Снегурочку, и Красную шапочку. У меня очень приятные воспоминания со школы. Я утренники всегда любила, — отметила актриса.

Также своими детскими воспоминаниями поделился певец Никита Алексеев.

— Помню, как в школе я на коленях проехался по сцене. У меня были классные белые штаны, которые мне купили для выступления. Тогда я пел We Are the Champions. И в момент кульминации я пролетел вокруг всей сцены. Когда я зашел за кулисы, то девочка-танцовщица, которая была немного старше, заявила: Ты думаешь, ты был крутой? Они так кричали, потому что ты штаны запачкал, — поделился Алексеев.

Также новогодними воспоминаниями и фото поделился шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

– Есть у меня старшая сестра. И родители меня учили с сестрой делиться. Однажды меня угостили мандаринкой. Я знал свою ответственность, поэтому мандаринку разделил на две половины: себе и сестре. Половинки сжал в кулаках и пошел исполнять свой братский долг, – отметил Евгений.

Шеф-повар добавил, что он с детства живет в своем мире.

— Увидел плавающее облако, разинул рот и пошел за облаком, забыв о предыдущих делах. Так вот, дошел я туда, куда шел, собрался делиться с сестрой, разжал кулаки и увидел беду, – продолжил Клопотенко.

По его словам, когда он разжал кулак, то мандаринки там не было, мол, кто-то украл.

— Поступил я в этом случае достаточно рационально и обдуманно. Я разрыдался. Уже потом появилось предположение, что я просто съел ту мандаринку и забыл об этом, — рассказал ресторатор.

Кроме того, своими детскими фото поделилась блогер Надин Медведчук. По ее словам, чаще всего она в школе играла традиционные роли Снегурочки, лисичек.

А вот Андрей Данилко, которого многие знают как Верну Сердючку, в детстве не переодевался в костюмы на праздники.

— Я никогда не одевался ни в кого. Я очень стеснялся, мне казалось, это глупо. Девочки в основном были снежинками. А среди мальчиков престижно было наряжаться в мушкетеров. Вот мушкетером я бы, может, и хотел быть, но не было такой возможности. Поэтому я всегда был в черных шортиках, белой рубашке. Поэтому я на них смотрел немного как на умалишенных. Я с пониманием относился, но меня никто не мог заставить, — поделился Андрей Данилко.