Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг вважаються найбагатшими людьми на планеті завдяки успішним проектам, на які вони витрачають величезну кількість часу. Британська газета The Daily Star з’ясувала, що їдять мільярдери в перервах між роботою.

Засновник Amazon Джефф Безос зізнався, що його щоденний раціон був не дуже здоровим. Мільярдер додав, що раніше з’їдав цілу пачку бісквітного печива на сніданок. У 2018 році він спробував на смак смажену ігуану.

Amazon CEO Jeff Bezos eats iguana at exclusive New York dinner event following an award ceremony attended by some of the world’s richest entrepreneurshttps://t.co/SzdzcBsO3a pic.twitter.com/9pXKZYBzls — DAILY SABAH (@DailySabah) March 18, 2018

Він також їв й інших екзотичних тварин і комах — пітона, тарантула і тарганів. Тепер в раціоні чоловіка тости з авокадо і смузі, а в особняку у нього стоїть автомат з морозивом.

Засновник Facebook Марк Цукерберг також не відмовляв собі в екзотичних стравах. У 2011 році він поставив перед собою амбітну мету — цілий рік харчуватися вбитими власними руками тваринами, або ж стати вегетаріанцем.

Одного разу Цукерберг почастував главу Twitter м’ясом козла, якого власноруч убив з лазерного пістолета.

Втім, зараз Марк повністю захоплений роботою — він зізнався, що іноді забуває поїсти, через що схуд майже на 5 кг.

Глава Tesla Ілон Маск досить часто розповідав про свої уподобання в їжі та збитий графік споживання. Він зізнався, що часто на це у нього немає часу, а на сніданок нерідко з’їдає один батончик Mars.

У студентські роки він витрачав на їжу по одному долару щодня, і до раціону Маска входили хот-доги, апельсини та паста.

Під час недавньої участі в подкасті Джо Рогана глава SpaceX заявив, що тепер він волів би смачно харчуватися на шкоду іншим аспектам життя.