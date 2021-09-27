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Смажена ігуана, м’ясо козла і хот-доги: як харчуються мільярдери

27 Вересня, 16:00 Микола Олефіренко
Маск, Цукеребг и Безос
Sources: Depositphotos, Getty Images

Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг вважаються найбагатшими людьми на планеті завдяки успішним проектам, на які вони витрачають величезну кількість часу. Британська газета The Daily Star з’ясувала, що їдять мільярдери в перервах між роботою.

Засновник Amazon Джефф Безос зізнався, що його щоденний раціон був не дуже здоровим. Мільярдер додав, що раніше з’їдав цілу пачку бісквітного печива на сніданок. У 2018 році він спробував на смак смажену ігуану.

Він також їв й інших екзотичних тварин і комах — пітона, тарантула і тарганів. Тепер в раціоні чоловіка тости з авокадо і смузі, а в особняку у нього стоїть автомат з морозивом.

Засновник Facebook Марк Цукерберг також не відмовляв собі в екзотичних стравах. У 2011 році він поставив перед собою амбітну мету — цілий рік харчуватися вбитими власними руками тваринами, або ж стати вегетаріанцем.

Одного разу Цукерберг почастував главу Twitter м’ясом козла, якого власноруч убив з лазерного пістолета.

Втім, зараз Марк повністю захоплений роботою — він зізнався, що іноді забуває поїсти, через що схуд майже на 5 кг.

Глава Tesla Ілон Маск досить часто розповідав про свої уподобання в їжі та збитий графік споживання. Він зізнався, що часто на це у нього немає часу, а на сніданок нерідко з’їдає один батончик Mars.

У студентські роки він витрачав на їжу по одному долару щодня, і до раціону Маска входили хот-доги, апельсини та паста.

Під час недавньої участі в подкасті Джо Рогана глава SpaceX заявив, що тепер він волів би смачно харчуватися на шкоду іншим аспектам життя.

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Джерело
Daily Star
Теги
Ілон Маск , Джефф Безос , Марк Цукерберг
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