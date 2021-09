Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг вважаються найбагатшими людьми на планеті завдяки успішним проектам, на які вони витрачають величезну кількість часу. Британська газета The Daily Star з’ясувала, що їдять мільярдери в перервах між роботою.

Засновник Amazon Джефф Безос зізнався, що його щоденний раціон був не дуже здоровим. Мільярдер додав, що раніше з’їдав цілу пачку бісквітного печива на сніданок. У 2018 році він спробував на смак смажену ігуану.

Amazon CEO Jeff Bezos eats iguana at exclusive New York dinner event following an award ceremony attended by some of the world’s richest entrepreneurshttps://t.co/SzdzcBsO3a pic.twitter.com/9pXKZYBzls

— DAILY SABAH (@DailySabah) March 18, 2018