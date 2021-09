Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг считаются самыми богатыми людьми на планете благодаря успешным проектам, на которые они тратят огромное количество времени. Британская газета The Daily Star выяснила, что едят миллиардеры в перерывах между работой.

Основатель Amazon Джефф Безос признался, что его ежедневный рацион был не очень здоровым. Миллиардер добавил, что раньше съедал целую пачку бисквитного печенья на завтрак. В 2018 году он попробовал на вкус жареную игуану.

