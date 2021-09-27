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Жаренная игуана, мясо козла и хот-доги: как питаются миллиардеры

27 сентября, 16:00 Микола Олефіренко
Маск, Цукеребг и Безос
Sources: Depositphotos, Getty Images

Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг считаются самыми богатыми людьми на планете благодаря успешным проектам, на которые они тратят огромное количество времени. Британская газета The Daily Star выяснила, что едят миллиардеры в перерывах между работой.

Основатель Amazon Джефф Безос признался, что его ежедневный рацион был не очень здоровым. Миллиардер добавил, что раньше съедал целую пачку бисквитного печенья на завтрак. В 2018 году он попробовал на вкус жареную игуану.

Он также ел и других экзотических животных и насекомых — питона, тарантула и тараканов. Теперь в рационе мужчины тосты с авокадо и смузи, а в особняке у него стоит автомат с мороженным.

Основатель Facebook Марк Цукерберг также не отказывал себе в экзотических блюдах. В 2011 году он поставил перед собой амбициозную цель — целый год питаться убитыми собственными руками животными, или же стать вегетарианцем. 

Однажды Цукерберг угостил главу Twitter мясом козла, которого собственноручно убил из лазерного пистолета. 

Впрочем, сейчас Марк полностью увлечен работой — он признался, что иногда забывает поесть, из-за чего похудел почти на 5 кг.

Глава Tesla Илон Маск довольно часто рассказывал о своих предпочтениях в еде и сбитом графике потребления пищи. Он признался, что зачастую на это у него нет времени, а на завтрак нередко съедает один батончик Mars.

В студенческие годы он тратил на еду по одному доллару в день, и в рацион Маска входили хот-доги, апельсины и паста.

Во время недавнего участия в подкасте Джо Рогана глава SpaceX заявил, что теперь он предпочел бы вкусно питаться в ущерб остальным аспектам жизни.

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Источник
Daily Star
Теги
Ілон Маск , Джефф Безос , Марк Цукерберг
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