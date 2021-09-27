Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг считаются самыми богатыми людьми на планете благодаря успешным проектам, на которые они тратят огромное количество времени. Британская газета The Daily Star выяснила, что едят миллиардеры в перерывах между работой.

Основатель Amazon Джефф Безос признался, что его ежедневный рацион был не очень здоровым. Миллиардер добавил, что раньше съедал целую пачку бисквитного печенья на завтрак. В 2018 году он попробовал на вкус жареную игуану.

Amazon CEO Jeff Bezos eats iguana at exclusive New York dinner event following an award ceremony attended by some of the world’s richest entrepreneurshttps://t.co/SzdzcBsO3a pic.twitter.com/9pXKZYBzls — DAILY SABAH (@DailySabah) March 18, 2018

Он также ел и других экзотических животных и насекомых — питона, тарантула и тараканов. Теперь в рационе мужчины тосты с авокадо и смузи, а в особняке у него стоит автомат с мороженным.

Основатель Facebook Марк Цукерберг также не отказывал себе в экзотических блюдах. В 2011 году он поставил перед собой амбициозную цель — целый год питаться убитыми собственными руками животными, или же стать вегетарианцем.

Однажды Цукерберг угостил главу Twitter мясом козла, которого собственноручно убил из лазерного пистолета.

Впрочем, сейчас Марк полностью увлечен работой — он признался, что иногда забывает поесть, из-за чего похудел почти на 5 кг.

Глава Tesla Илон Маск довольно часто рассказывал о своих предпочтениях в еде и сбитом графике потребления пищи. Он признался, что зачастую на это у него нет времени, а на завтрак нередко съедает один батончик Mars.

В студенческие годы он тратил на еду по одному доллару в день, и в рацион Маска входили хот-доги, апельсины и паста.

Во время недавнего участия в подкасте Джо Рогана глава SpaceX заявил, что теперь он предпочел бы вкусно питаться в ущерб остальным аспектам жизни.