Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна нарешті забрали прийомного сина додому.
Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши спільне сімейне фото. Так, на кадрі Тімур несе їхнього трирічного сина Марка на плечах, попереду нього йде Інна з дворічним прийомним сином, а очолює “колону” п’ятирічна донька Мія.
– Книга життя. Новий розділ, – коротко написано під сімейним фото.
Шанувальники привітали подружжя, зазначивши, що їхня історія зворушує до сліз.
- Сльози радості на очах. Ваша сім’я неймовірна.
- Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі!
- Картина домальована. Вітаю вас!
- Не перестану вами пишатися! Ви для мене герої! Таку відповідальність і роботу щоденну взяти добровільно – це геройство на роки! Бажаю сил і натхнення щоденного! Нехай буде задоволення від досягнутого!
- Сльози щастя.
- Клас, рада за вас і за хлопчика!
- Мої вітання! Ви великі молодці! Щасливого продовження, – пишуть користувачі мережі.
Під час усиновлення дитини Мірошниченки стикалися з проблемами. Так, через півроку після того, як вони отримали дозвіл, у службах у справах дітей відповідали, що дітей немає.
Незважаючи на це, подружжя не сиділо склавши руки і все ж домоглося того, чого хотіло. У червні стало відомо, коли сім’я Мірошниченків зможе забрати сина з дитячого будинку, тоді вони сказали, що зворотний відлік розпочато.
Фото: Тімур Мірошниченко