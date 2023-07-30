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Сльози радості та щастя: сім’я Мірошниченків забрала прийомного сина додому

30 Липня 2023, 13:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тімур і Інна Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна нарешті забрали прийомного сина додому.

Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши спільне сімейне фото. Так, на кадрі Тімур несе їхнього трирічного сина Марка на плечах, попереду нього йде Інна з дворічним прийомним сином, а очолює “колону” п’ятирічна донька Мія.

– Книга життя. Новий розділ, – коротко написано під сімейним фото.

Шанувальники привітали подружжя, зазначивши, що їхня історія зворушує до сліз.

  • Сльози радості на очах. Ваша сім’я неймовірна.
  • Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі!
  • Картина домальована. Вітаю вас!
  • Не перестану вами пишатися! Ви для мене герої! Таку відповідальність і роботу щоденну взяти добровільно – це геройство на роки! Бажаю сил і натхнення щоденного! Нехай буде задоволення від досягнутого!
  • Сльози щастя.
  • Клас, рада за вас і за хлопчика!
  • Мої вітання! Ви великі молодці! Щасливого продовження, – пишуть користувачі мережі.

Під час усиновлення дитини Мірошниченки стикалися з проблемами. Так, через півроку після того, як вони отримали дозвіл, у службах у справах дітей відповідали, що дітей немає.

Незважаючи на це, подружжя не сиділо склавши руки і все ж домоглося того, чого хотіло. У червні стало відомо, коли сім’я Мірошниченків зможе забрати сина з дитячого будинку, тоді вони сказали, що зворотний відлік розпочато.

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Фото: Тімур Мірошниченко

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