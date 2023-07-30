Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна нарешті забрали прийомного сина додому.

Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши спільне сімейне фото. Так, на кадрі Тімур несе їхнього трирічного сина Марка на плечах, попереду нього йде Інна з дворічним прийомним сином, а очолює “колону” п’ятирічна донька Мія.

– Книга життя. Новий розділ, – коротко написано під сімейним фото.

Шанувальники привітали подружжя, зазначивши, що їхня історія зворушує до сліз.

Сльози радості на очах. Ваша сім’я неймовірна.

Низький уклін вашій родині за такий вчинок! Невичерпної енергії та щасливої долі!

Картина домальована. Вітаю вас!

Не перестану вами пишатися! Ви для мене герої! Таку відповідальність і роботу щоденну взяти добровільно – це геройство на роки! Бажаю сил і натхнення щоденного! Нехай буде задоволення від досягнутого!

Сльози щастя.

Клас, рада за вас і за хлопчика!

Мої вітання! Ви великі молодці! Щасливого продовження, – пишуть користувачі мережі.

Під час усиновлення дитини Мірошниченки стикалися з проблемами. Так, через півроку після того, як вони отримали дозвіл, у службах у справах дітей відповідали, що дітей немає.

Незважаючи на це, подружжя не сиділо склавши руки і все ж домоглося того, чого хотіло. У червні стало відомо, коли сім’я Мірошниченків зможе забрати сина з дитячого будинку, тоді вони сказали, що зворотний відлік розпочато.

Фото: Тімур Мірошниченко