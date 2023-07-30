Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна наконец-то забрали приемного сына домой.
Радостной новостью супруги поделились в своих Instagram, обнародовав общее семейное фото. Так, на кадре Тимур несет их трехлетнего сына Марка на плечах, впереди него идет Инна с двухлетним приемным сыном, а возглавляет “колону” пятилетняя дочь Мия.
— Книга жизни. Новая глава, — кратко написано под семейным фото.
Поклонники поздравили супругов, отметив, что их история трогает до слез.
- Слезы радости на глазах. Ваша семья невероятная.
- Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неисчерпаемой энергии и счастливой судьбы!
- Картина дорисована. Поздравляю вас!
- Не перестану вами гордиться! Вы для меня герои! Такую ответственность и работу ежедневную взять добровольно — это геройство на года! Желаю сил и вдохновения ежедневного! Пусть будет удовольствие от достигнутого!
- Слезы счастья.
- Класс, рада за вас и за мальчишку!
- Мои поздравления! Вы большие молодцы! Счастливого продолжения, — пишут пользователи сети.
При усыновлении ребенка Мирошниченки сталкивались с проблемами. Так, спустя полгода после того, как они получили разрешение, в службах по делам детей отвечали, что детей нет.
Несмотря на это, супруги не сидели сложа руки и все же добились того, чего хотели. В июне стало известно, когда семья Мирошниченко сможет забрать сына из детского дома, тогда они сказали, что обратный отсчет начат.
Фото: Тимур Мирошниченко