Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна наконец-то забрали приемного сына домой.

Радостной новостью супруги поделились в своих Instagram, обнародовав общее семейное фото. Так, на кадре Тимур несет их трехлетнего сына Марка на плечах, впереди него идет Инна с двухлетним приемным сыном, а возглавляет “колону” пятилетняя дочь Мия.

— Книга жизни. Новая глава, — кратко написано под семейным фото.

Поклонники поздравили супругов, отметив, что их история трогает до слез.

Слезы радости на глазах. Ваша семья невероятная.

Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неисчерпаемой энергии и счастливой судьбы!

Картина дорисована. Поздравляю вас!

Не перестану вами гордиться! Вы для меня герои! Такую ответственность и работу ежедневную взять добровольно — это геройство на года! Желаю сил и вдохновения ежедневного! Пусть будет удовольствие от достигнутого!

Слезы счастья.

Класс, рада за вас и за мальчишку!

Мои поздравления! Вы большие молодцы! Счастливого продолжения, — пишут пользователи сети.

При усыновлении ребенка Мирошниченки сталкивались с проблемами. Так, спустя полгода после того, как они получили разрешение, в службах по делам детей отвечали, что детей нет.

Несмотря на это, супруги не сидели сложа руки и все же добились того, чего хотели. В июне стало известно, когда семья Мирошниченко сможет забрать сына из детского дома, тогда они сказали, что обратный отсчет начат.

Фото: Тимур Мирошниченко