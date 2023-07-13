Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна розкрили подробиці усиновлення та здоров’я малюка. В ексклюзивному інтерв’ю Ранку у Великому Місті зіркова сім’я розповіла, що їхній майбутній син мав купу діагнозів, через які його не хотіли брати.

– Ми моніторили сайт Мінсоцполітики – на ньому були розміщені відкриті анкети дітей, які не підійшли нікому, всі від них відмовилися. Я постійно оновлювала сайт і знайшла кілька нових анкет – одна з них була нашого малюка, – розповіла Інна.

Дружина ведучого додала, що у сина величезна кількість діагнозів, і звіт лікаря щодо них був величезний перед знайомством.

– У нього значне відставання в розвитку – він дуже рано народився з вагою 1,4 кг. Малюк пережив дуже важку операцію, і витратив дуже багато сил на виживання. Розмір його одягу відповідає розміру речей для 9-місячної дитини. У нього викривлена грудна клітка, травми мозку. Можливо, він не заговорить і не зможе розвинутися, – зізнається пара.

Інна також зізналася, що в їхнього сина грижа і проблеми з очима.

Нагадаємо, що стало відомо, коли Тімур Мірошниченко забере свого сина з дитбудинку. Зіркова сім’я дуже довго і важко йшла до цього моменту, і тепер на них чекає радісне поповнення.