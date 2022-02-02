Модні стрижки для жінок на середнє волосся 2022 року успадкують пару трендів, які прийшли до нас із минулого.

– Зараз багато хто працює віддалено, тому хочуть стрижку, яка довгий час була б красивою, легко укладалася. А якщо не встигла вкласти, і несподівано нарада в Zoom, то просто скуйовдила – і маєш пристойний вигляд, – зазначила перукарка-модельєр Олена Болдирєва.

Загалом у 2022 році у тренді піксі, каре та малет. Однак ці стрижки можна адаптувати і на середнє волосся.

– Насамперед я рекомендувала б каре трохи нижче ключиці з легким подовженням вперед, – зауважила Олена Болдирєва.

Однак варто враховувати свою структуру волосся, причому оцінювати її краще неупереджено. Якщо у вас тонке волосся, то робіть каре в одну довжину, тоді воно здаватиметься щільнішим. А ось хазяйкам густого волосся можна зробити каре більш рваним. І тут річ не тільки в стилі та трендах – таку стрижку легше укладати.

Знаменитості теж люблять довге каре. З такою стрижкою ходила дизайнерка Вікторія Бекхем, актриси Сандра Буллок, Дженніфер Лоуренс та Ніна Добрев.

Ще одна популярна стрижка 2022 року на середнє волосся – каскад.

Вже давно з каскадом та чубчиком-шторкою ходить популярна співачка Біллі Айліш.

Також на піку буде варіація каскаду – малет.

– Ця стрижка – для тих, хто хоче більше об’єму у верхній частині голови. Варіацій цієї стрижки безліч. Але будьте уважні, тому що, зістригаючи частину волосся зверху, ви отримаєте тонші кінці волосся! – попередила перукарка-модельєр.

Така стрижка більше личить тим, у кого волосся середньої щільності та густини.

– Ця стрижка надасть рухливості волоссю, доречна легка недбалість. Дуже підходить для кучерявого волосся, – додала Олена.

Останній варіант простий, але сподобається багатьом, особливо тим, хто не готовий надто сильно експериментувати над своєю шевелюрою. Адже всі ми знаємо, чим вимощена дорога до хорошого і довгого волосся. Йдеться про стрижку в одну довжину.