Бувають часи, коли кардинально хочеться змінити свій образ. У такі моменти найкраще почати зі стрижки, оскільки вона не тільки здатна змінити життєвий напрямок, а й покращити зовнішній вигляд.

Хтось любить довге волосся, хтось віддає перевагу якомога коротшому, однак у другому випадку до вибору стрижки варто підходить уважно, щоб підкреслити всі свої переваги, а не навпаки. Факти ICTV спільно з перукарем-модельєром Оленою Болдирєвою розібралися, які короткі стрижки модні в 2022 році.

Найпопулярніші короткі стрижки 2022 – піксі та каре.

Піксі може мати більш строгий вигляд – чіткі лінії і всередині може бути дуже коротке волосся. Така стрижка створить образ ділової дівчини, яка точно знає, чого хоче.

Незважаючи на це, з піксі можна створити і більш романтичний м’який образ. Особливо, якщо волосся в’ється.

– Наразі популярна суміш піксі та малетт, – зазначила Олена.

Перукар-модельєр вважає, що каре – найпрактичніша і різноманітна стрижка. З її допомогою можна підкреслити красиву шию, що має дуже сексуальний вигляд.

Каре в одну довжину зробить акцент на лінії вилиць. Крім того, вас точно запам’ятають по цій стрижці.

Боб з короткою потилицею подовжить зріст. Така стрижка не підходить високим дівчатам, тож будьте обережні.

Якщо ви хочете каре з чубчиком, що також є актуальним у 2022 році, будьте обережні. Пам’ятайте, така стрижка надає обличчю дитячості та візуально розширює його.

– Мій вердикт – пробувати, змінюватись і не боятися, – зазначила Олена.