Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Мода

Піксі та боб з короткою потилицею: модні короткі стрижки 2022

24 Січня 2022, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Олена Болдирєва Перукар-модельєр
Піксі та боб з короткою потилицею: модні короткі стрижки 2022
Джерело: Pexels

Бувають часи, коли кардинально хочеться змінити свій образ. У такі моменти найкраще почати зі стрижки, оскільки вона не тільки здатна змінити життєвий напрямок, а й покращити зовнішній вигляд.

Хтось любить довге волосся, хтось віддає перевагу якомога коротшому, однак у другому випадку до вибору стрижки варто підходить уважно, щоб підкреслити всі свої переваги, а не навпаки. Факти ICTV спільно з перукарем-модельєром Оленою Болдирєвою розібралися, які короткі стрижки модні в 2022 році.

Найпопулярніші короткі стрижки 2022 – піксі та каре.

Піксі може мати більш строгий вигляд – чіткі лінії і всередині може бути дуже коротке волосся. Така стрижка створить образ ділової дівчини, яка точно знає, чого хоче.


Незважаючи на це, з піксі можна створити і більш романтичний м’який образ. Особливо, якщо волосся в’ється.

– Наразі популярна суміш піксі та малетт, – зазначила Олена.

Перукар-модельєр вважає, що каре – найпрактичніша і різноманітна стрижка. З її допомогою можна підкреслити красиву шию, що має дуже сексуальний вигляд.

Каре в одну довжину зробить акцент на лінії вилиць. Крім того, вас точно запам’ятають по цій стрижці.

Боб з короткою потилицею подовжить зріст. Така стрижка не підходить високим дівчатам, тож будьте обережні.

Якщо ви хочете каре з чубчиком, що також є актуальним у 2022 році, будьте обережні. Пам’ятайте, така стрижка надає обличчю дитячості та візуально розширює його.

– Мій вердикт – пробувати, змінюватись і не боятися, – зазначила Олена.

Читайте також:
Піксі та боб з короткою потилицею: модні короткі стрижки 2022Ідеї романтичного манікюру на 14 лютого 2022

Теги
зачіска , Мода , Стиль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь