Модные стрижки для женщин на средние волосы в 2022 году унаследуют пару трендов, которые пришли к нам из прошлого.

— Сейчас многие работают удаленно, поэтому хотят стрижку, которая бы долгое время выглядела красиво, легко укладывалась. А если не успела уложить, и неожиданно совещание в Zoom, то просто взъерошив, выглядеть презентабельно, — отметила парикмахер-модельер Елена Болдырева.

В целом в 2022 году в тренде пикси, каре и маллет. Однако эти стрижки можно адаптировать и на средние волосы.

— Во-первых, я бы рекомендовала каре чуть ниже ключицы с легким удлинением вперед, — отметила Елена Болдырева.

Однако стоит учитывать свою структуру волос, причем оценивать ее лучше беспристрастно. Если у вас тонкие волосы, то делайте каре в одну длину, тогда волосы будут смотреться плотнее. А вот обладательницам густых волос можно сделать каре более рваным. И тут дело не только в стиле и трендах — такую стрижку легче укладывать.

Знаменитости тоже любят удлиненное каре. С такой стрижкой ходила дизайнер Виктория Бекхем, актрисы Сандра Буллок, Дженнифер Лоуренс и Нина Добрев.

Еще одна популярная стрижка в 2022 году на средние волосы — каскад.

Уже давно с каскадом и челкой-шторкой ходит популярная певица Билли Айлиш.

Также на пике будет вариация каскада — маллет.

— Эта стрижка — для тех, кто хочет больше объема в верхней части головы. Вариаций этой стрижки множество. Но будьте внимательны, так как состригая часть волос сверху, вы получите более тонкие концы волос! — предупредила парикмахер-модельер.

Такая стрижка больше к лицу обладательницам волос средней плотности и густоты.

— Эта стрижка придаст подвижности волосам, уместна легкая небрежность. Очень подходит для вьющихся волос, — добавила Елена.

Последний вариант простой, но подойдет многим, особенно тем, кто не готов как-то сильно экспериментировать над своей шевелюрой. Ведь все мы знаем, чем вымощена дорога к хорошим и длинным волосам. Речь о стрижке в одну длину.