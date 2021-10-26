Українська співачка Слава Камінська (SLAVA KAMINSKA) захворіла на коронавірус. Результати тестування зірка показала у своєму Instagram.

Ще вчора співачка скаржилась підписникам на погане самопочуття і підвищену температуру. Слава не відчувала запахів і впізнавала не всі смаки.

Сильний кашель вона пов’язувала з електронними сигаретами, однак тестування виявило Covid-19.

– Якось так. Була певна, що я Бетмен, але щось пішло не так. Для тих, хто контактував зі мною, на замітку. Мій кашель виявився не від електронних сигарет, – написала вона.

Зірка також уточнила, що не була вакцинованою від коронавірусу.

– Дурепа. Мабуть, таки треба вакцинуватися, – зауважила Слава.

До слова, в Україні поточні темпи вакцинації від коронавірусу перевершили максимальні європейські та світові показники. Кількість вакцинованих хоча б однією дозою українців за останній тиждень збільшилась на 2,7%. Максимальний показник Європи становить +2,6%, а світу +1,7%.

За статистикою МОЗ, коронавірусом в Україні вже перехворіло 2,3 млн осіб. Факти ICTV. Здоров’я дізналися все про вакцинацію після перенесеного Covid-19 – коли та кому можна робити щеплення після хвороби та навіщо це потрібно.