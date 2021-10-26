Украинская певица Слава Каминская (SLAVA KAMINSKA) заболела коронавирусом. Результаты тестирования звезда показала в своем Instagram.

Еще вчера певица жаловалась подписчикам на плохое самочувствие и повышенную температуру. Слава не чувствовала запахов и распознавала не все вкусы.

Сильный кашель она связывала с электронными сигаретами, однако тестирование обнаружило Covid-19.

– Как-то так. Была уверена, что я Бэтмен, но что-то пошло не так. Для контактировавших со мной на заметку. Мой кашель оказался не от электронных сигарет, – написала она.

Звезда также уточнила, что не была вакцинирована от коронавируса.

— Дурочка. Пожалуй, надо вакцинироваться, — отметила Слава.

К слову, в Украине текущие темпы вакцинации от коронавируса превзошли максимальные европейские и мировые показатели. Количество вакцинированных по крайней мере одной дозой украинцев за последнюю неделю увеличилось на 2,7%. Максимальный показатель Европы составляет +2,6%, а мира +1,7%.

Согласно статистике Минздрава, коронавирусом в Украине уже переболели 2,3 млн человек. Факты ICTV. Здоровье узнали все о вакцинации после перенесенного Covid-19 — когда и кому можно делать прививку после болезни и зачем это нужно.