Це зводить з розуму: Макс Барських про вакцинацію від коронавірусу

Популярний артист Макс Барських, якому часто доводиться бувати за кордоном, зізнався, що вже вакцинувалася від коронавірусу.

Артист, попри картинні обмеження, активно подорожує, а також, судячи з його постів в Instagram, частина роботи над новим альбомом також проходить за кордоном.

За його словами, досить складно зрозуміти, що світ змінився. Виконавець каже, що доводиться пристосовуватися до нових умов життя.

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– Це бентежить і зводить з розуму, тому що ти розумієш, що світ змінився. Він уже ніколи не буде таким, як раніше. Потрібно підлаштовуватися до нових умов життя, – зазначив Макс Барських.

Він додав, що якщо в Амстердамі (Нідерланди) досить легко подорожувати, то в Парижі складніше. У Франції, за словами співака, всюди доводиться показувати Covid-сертифікати. Однак він зізнався, що вже давно отримав вакцину від коронавірусу.