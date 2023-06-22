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Дві королеви! Мадонна показала рідкісне фото своїх прийомних доньок

22 Червня 2023, 16:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Американська співачка Мадонна показала рідкісне фото своїх прийомних доньок-двійнят. Зазвичай артистка воліє не розповідати про них, проте цього разу вирішила похвалитися успіхами.

11-річні Стелла та Естер на фото постали у випускних мантіях і з букетами троянд у руках. На знімку дівчатка усміхаються і мають щасливий вигляд.

Мадонна дочери-близняшки

– Дві королеви! Вітаю з випуском, – написала зіркова мама на фото.

Загалом у Мадонни шестеро дітей – двоє кровних і четверо усиновлених. Стеллу та Естер Мадонна удочерила, коли їм було по п’ять років. Дівчата уродженки африканської держави Малаві. Їхня справжня мати померла після пологів.

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