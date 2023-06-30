64-летняя Мадонна вернулась из больницы домой — ее выписали из лечебного заведения. Однако, звезда все еще не может встать с кровати.

Все началось с недавней госпитализации Мадонны — певица попала в реанимацию, и теперь ей стало немного лучше. Однако, знакомые со звездой отмечают, что она прикована к кровати — сейчас у нее слабость и постоянная тошнота.

Ее менеджер назвал официальную причину неприятного инцидента — это бактериальная инфекция. Впрочем, поклонники в это не верят. Среди слухов — у нее случился сепсис из-за очередной пластической операции, с которыми Мадонны зачастила.

Известно, что артистка воспользовалась умениями хирургов прямо перед туром Celebration, который был приурочен к 40-летию ее творческой карьеры. К сожалению, на фоне болезни гастроли пришлось перенести.

Также американские СМИ уверены, что последние месяцы звезда боролась с лихорадкой, хотя тщательно это скрывала от общества.

Напомним, что зимой звезду раскритиковали за неестественный внешний вид после операции. После этого стало известно, что Мадонна хочет вернуть себе прежнее лицо.