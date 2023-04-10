Епатажна американська співачка Мадонна хоче повернутися до природної зовнішності. Усе через критику громадськості, з якою нещодавно зіткнулася зірка.

Так, вона має намір вжити заходів до початку свого концертного туру, щоб уже на ньому мати більш природний вигляд.

– Що б люди не думали, на неї дуже вплинули слова про те, що вона сильно змінилася. Вона бачить реакцію людей і чує, що вони говорять. Заради фанатів вона хоче знову стати схожою сама на себе, – сказало близьке до артистки джерело.

Наразі артистка проходить процедури, які допоможуть їй повернути природний вигляд.

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На початку лютого Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі. Після того, як вона з’явилася на сцені премії, у Twitter стали масово з’являтися повідомлення, в яких обговорюють дивний зовнішній вигляд знаменитості і те, що вона переборщила з пластикою.