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Персони

Щоб знову бути схожою на себе: Мадонна хоче повернути старе обличчя

10 Квітня 2023, 13:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Епатажна американська співачка Мадонна хоче повернутися до природної зовнішності. Усе через критику громадськості, з якою нещодавно зіткнулася зірка.

Так, вона має намір вжити заходів до початку свого концертного туру, щоб уже на ньому мати більш природний вигляд.

– Що б люди не думали, на неї дуже вплинули слова про те, що вона сильно змінилася. Вона бачить реакцію людей і чує, що вони говорять. Заради фанатів вона хоче знову стати схожою сама на себе, – сказало близьке до артистки джерело.

Наразі артистка проходить процедури, які допоможуть їй повернути природний вигляд.

Зараз дивляться

На початку лютого Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі. Після того, як вона з’явилася на сцені премії, у Twitter стали масово з’являтися повідомлення, в яких обговорюють дивний зовнішній вигляд знаменитості і те, що вона переборщила з пластикою.

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Джерело
Daily Mail
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