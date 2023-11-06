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Skofka зібрав на концерті у Києві понад 250 тис. грн для ЗСУ

6 Листопада 2023, 15:12
Валентина Чорна редакторка стрічки
Skofka

Український артист Skofka зібрав на сольному концерті у Києві понад 250 тис. грн. Кошти підуть на закупівлю фур-тягачів для 56 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Що відомо про концерт Skofka

Перший великий концерт Skofka відбувся 5 листопада в одному зі столичних клубів. Шанувальники артиста співали з ним в унісон кожну пісню.

Треки Чути гімн, Погані сусіди і Не забудем і не пробачим, що мають у своїх плейлістах мільйони українців, просили виконувати знову і знову. Наприкінці виступу Skofka вперше наживо заспівав хіт Заглох.

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Skofka

Фото: пресслужба Skofka

Зібравши на концерті понад 250 тис. грн, артист зі сцени сотні разів дякував фанатам за внесок у майбутнє країни та постійно наголошував, що всі його слухачі – це велика сім’я, “скофчани”.

Skofka продовжує свій концертний тур Україною. Потрапити на його виступи можна в Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові, Тернополі та багатьох інших містах.

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Фото: пресслужба Skofka

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