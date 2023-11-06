Украинский артист Skofka собрал на сольном концерте в Киеве более 250 тыс. грн. Средства пойдут на закупку фур-тягачей для 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Что известно о концерте Skofka

Первый большой концерт Skofka состоялся 5 ноября в одном из столичных клубов. Поклонники артиста пели с ним в унисон каждую песню.

Треки Чути гімн, Погані сусіди и Не забудем і не пробачим, которые имеют в своих плей-листах миллионы украинцев, просили исполнять снова и снова. В конце выступления Skofka впервые вживую спел хит Заглох.

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Собрав на концерте более 250 тыс. грн, артист со сцены сотни раз благодарил фанатов за вклад в будущее страны и постоянно подчеркивал, что все его слушатели — это большая семья, “скофчане”.

Skofka продолжает свой концертный тур по Украине. Попасть на его выступления можно в Ивано-Франковске, Хмельницком, Львове, Тернополе и многих других городах.

Фото: пресс-cлужба Skofka