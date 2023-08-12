Домашні улюбленці зазвичай стають справжніми членами родини, яких так не хочеться втрачати. Скільки живуть коти та про особливості догляду за пухнастиками у різному віці Факти ICTV поговорили з експертом.

Найчастіше українці (79%) тримають вдома саме котів, про це свідчить опитування, проведене у 2013 році серед респондентів всіх областей країни. І це не дивно, адже пухнасті улюбленці – справжній антистрес і релаксант, а їхнє муркотіння, як зазначають лікарі, навіть здатне покращити стан м’язів, кісток та сухожиль.

До того ж дослідження підтвердили – наявність вдома котів зменшує ризики серцево-судинних захворювань у їхніх власників та сприяє гармонійному розвитку дітей. Але, на жаль, вони живуть не вічно і потребують особливого догляду у кожний період життя. Про це ми і поговорили з лікаркою ветеринарної медицини, анестезіологом-реаніматологом Вікторією Фільштінською-Лялько.

Скільки живуть коти

Коти можуть жити у середньому 12-18 років. На тривалість життя впливає генетика та профілактика певних захворювань, зазначає експерт. Також доведено, що кастровані тварини живуть в середньому на 3 роки довше.

Фактори, які впливають на тривалість та якість життя котів:

харчування,

водний баланс;

обробки від паразитів,

вакцинації.

– Не менш важливим чинником впливу на тривалість життя котів є й те, як уважно ми ставимося до здоров’я наших улюбленців, чи водимо їх на огляди, чи уважно обстежує їх лікар. Ветеринар повинен щороку брати всі необхідні аналізи. Також важливо, чи достатньо води п’є тварина, – говорить Фільштінська-Лялько.

Як старіють коти та чим допомогти пухнастику

Ці домашні улюбленці старіють не надто помітно. Інколи ознакою віку може бути втрата ваги.

– Коти не надто помітно старіють. Іноді домашній улюбленець може схуднути, осунутися. Зазвичай ми бачимо “помутніння” очей, – говорить лікарка.

Як доглядати за котами різного віку

Умовно життя котів за особливостями догляду за ними можна розділити на декілька періодів – 3-6 місяців, понад 6 років та старше 8 років.

3-6 місяців

У віці 3-6 місяців кошеня потрібно обов’язково кожні 30 днів обробляти від глистів. Після цього схема цієї маніпуляції підбирається індивідуально.

Не варто й забувати й про те, що щомісяця (незалежно від сезону та наявності вигулу у повсякденні домашнього улюбленця), потрібно вдаватися до обробки котів від бліх. Це робиться навіть тоді, коли кіт повністю домашній і на вулицю взагалі не виходить. Річ у тім, що додому блохи можуть потрапити і через взуття, точніше через бруд і пил, які ми приносимо додому.

– Зокрема від бліх, незалежно від сезону та вигулу, кіт завжди обробляється щомісяця. Так, навіть вдома. Тому що блохи не живуть на тварині. Вони живуть у навколишньому середовищі – у сусіда, у підвалі, у старому паркеті, у під’їзді та підселяються на тварину під’їсти, переносячи паразитів та небезпечні хвороби, на кшталт бартонельозу (це велика група бактеріальних інфекцій, – Ред.), – застерігає експерт.

Щодо харчування, то до року кошеняті потрібно давати більш жирний та білковий корм.

6 років та більше

Тварин після шести років обстежувати необхідно двічі на рік. Обов’язковими є аналізи:

ЕХО серця (УЗД);

УЗД черевної порожнини;

клінічний та біохімічний аналізи крові;

аналіз крові на Т4 загальний (тироксин, гормон щитоподібної залози).

Це допоможе виявити хворобу на ранній стадії, говорить Фільштінська-Лялько.

Старше 8 років

У цьому віці догляд за котами, зрештою, нічим не відрізняється – необхідно не пропускати планові обстеження та особливу увагу звернути на раціон домашнього улюбленця. Після 7-8 років пухнастика бажано перевести на корм для котів похилого віку.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чому не можна давати котам молоко.