Домашние любимцы обычно становятся настоящими членами семьи, которых так не хочется терять. Сколько живут коты и об особенностях ухода за пушистиками в разном возрасте Факты ICTV поговорили с экспертом.

Чаще всего украинцы (79%) держат дома именно котов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в 2013 году среди респондентов всех областей страны. И это неудивительно, ведь пушистые любимцы — настоящий антистресс и релаксант, а их мурлыканье, как отмечают врачи, даже способно улучшить состояние мышц, костей и сухожилий.

К тому же исследования подтвердили — наличие дома кошек уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний у их владельцев и способствует гармоничному развитию детей. Но, к сожалению, они живут не вечно и требуют особого ухода в каждый период жизни. Об этом мы и поговорили с врачом ветеринарной медицины, анестезиологом-реаниматологом Викторией Фильштинской-Лялько.

Сколько живут коты

Коты могут жить в среднем 12-18 лет. На продолжительность влияет генетика и профилактика определенных заболеваний, отмечает эксперт. Также доказано, что кастрированные животные живут в среднем на 3 года дольше.

Факторы, влияющие на продолжительность и качество жизни котов:

питание,

водный баланс;

регулярность обработок от паразитов,

не игнорирование вакцинаций.

— Не менее важным фактором влияния на продолжительность жизни котов является и то, как внимательно мы относимся к здоровью наших любимцев, водим ли их на осмотры, внимательно ли обследует их врач. Ветеринар должен ежегодно брать все необходимые анализы. Также важно, достаточно ли воды пьет животное, — говорит Фильштинская-Лялько.

Как стареют коты и чем помочь пушистику

Эти домашние любимцы стареют не слишком заметно. Иногда признаком возраста может быть потеря веса.

— Коты не слишком заметно стареют. Иногда домашний любимец может похудеть, осунуться. Обычно мы видим “помутнение” глаз, — говорит врач ветеринарной медицины.

Как ухаживать за котами в разном возрасте

Условно жизнь котов за особенностями ухода за ними можно разделить на несколько периодов — 3-6 месяцев, более 6 лет и старше 8 лет.

3-6 месяцев

В возрасте 3-6 месяцев котенка нужно обязательно каждые 30 дней обрабатывать от глистов. После этого схема данной манипуляции подбирается индивидуально.

Не стоит забывать и о том, что ежемесячно (независимо от сезона и наличия выгула в повседневной жизни домашнего любимца), нужно прибегать к обработке кошек от блох. Это делается даже тогда, когда кот полностью домашний и на улицу вообще не выходит. Дело в том, что домой блохи могут попасть и через обувь, а именно — через грязь и пыль, которую мы приносим домой.

— В частности, от блох независимо от сезона и выгула, кот всегда обрабатывается ежемесячно. Да, даже дома. Потому что блохи не живут на животном. Они живут в окружающей среде — у соседа, в подвале, в старом паркете, в подъезде и подселяются на животное подъесть, перенося паразитов и опасные болезни вроде бартонеллеза (это большая группа бактериальных инфекций, — Ред.), — предостерегает эксперт.

Что касается питания, то до года котенку нужно давать более жирный и белковый корм.

6 лет и более

Животных старше шести лет необходимо обследовать дважды в год. Обязательными являются анализы:

ЭХО сердца (УЗИ);

УЗИ брюшной полости;

клинический и биохимический анализы крови;

анализ крови на Т4 общий (тироксин, гормон щитовидной железы).

Это поможет выявить болезнь на ранней стадии, говорит Фильштинская-Лялько.

Старше 8 лет

В этом возрасте уход за котами в целом ничем не отличается — необходимо не пропускать плановые обследования и особое внимание обратить на рацион домашнего любимца. После 7-8 лет пушистика желательно перевести на корм для котов пожилого возраста.

К слову, ранее Факты ICTV писали, почему нельзя давать котам молоко.