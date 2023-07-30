Чому не можна давати кішці молоко

Завдяки кіновиробникам та маркетологам у людей з’явилося стале уявлення про те, що котам варто давати молоко. Проте це зовсім не так. Навіть кошенят не варто поїти цим продуктом.

Чому не можна давати котам молоко, а також до яких наслідків це може призвести, Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Вікторією Маріянчук.

Чому котам не варто давати молоко

– Більша частка популяції котів є нетолерантними до лактози. Кошенята до 1-2-місячного віку можуть пити молоко лише котяче, в жодному разі не коров’яче, козяче та інше. Адже це може призвести до неповноцінного розвитку малечі, нестачі або надлишку мікро- та макроелементів, – наголошує ветеринар.

За її словами, приблизно від двомісячного віку кошеняти, коли його відлучають від матері, рівень ферменту лактази, який розщеплює “молочний цукор”, поступово зменшується, а в дорослих котів його практично немає.

– Враховуючи те, що коти м’ясоїдні тварини, в дорослому віці вони не потребують будь-якого виду молока і без нього живуть щасливо, – зазначає Вікторія Маріянчук.

Наслідки вживання молока котами

Якщо у вас склалося враження, що можна давати молоко як смаколик, бо ж пухнастик так просить, то поспішаємо вас засмутити. Робити цього категорично не можна, адже це призводить до погіршення самопочуття тварини.

– Симптоми непереносимості лактози у тварин схожі до людських – метеоризм, біль, діарея, в котів частіше буде блювота. Гіршим наслідком може бути хронічний гастрит, панкреатит, адже вміст жиру в молоці корови високий, – розповідає лікар.

Вона додала, що котики вміють добре приховувати ознаки хвороб, зокрема біль.

– Тому якщо ви не зауважуєте якоїсь реакції на молоко у вашого кота, це не означає, що він щасливчик і має достатню кількість лактази, можливо, в нього болить живіт і він трохи довше поспав сьогодні. Чому ж вони п’ють молоко, якщо їм погано від нього? Воно жирне і смачне, – зазначає ветеринар.