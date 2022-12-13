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Скандальний Каньє Вест зареєструвався в Telegram

13 Грудня 2022, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Скандальний Каньє Вест зареєструвався в Telegram
Джерело: Depositphotos

Скандальний американський репер Каньє Вест зареєструвався в месенджері Telegram.

Нік репера – ye. Про це повідомив журналіст Ніколас Фуентес, який раніше анонсував появу Веста на платформі.

Станом на 12:30 13 грудня на Каньє підписалося понад 86 тис. користувачів.

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Перший пост Веста в Telegram – двогодинний аудіозапис із Clubhouse. Наступну публікацію він присвятив баскетболістці Брітні Грайнер та іншим людям, які відбувають покарання в іноземних в’язницях.

Зазначимо, до соцмереж у Каньє особливе ставлення. За скандальні висловлювання репера блокували у Twitter та Instagram. Згодом йому повернули акаунти.

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Нагадаємо, днями Каньє Веста визнали головним антисемітом 2022 року. Все через його скандальні висловлювання про євреїв і владу.

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Telegram Каньє Вест
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