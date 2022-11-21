Артист і дизайнер Каньє Вест повернувся до Twitter. Ілон Маск відновив обліковий запис музиканта після жовтневого блокування за антисемітські твіти.

Новий глава соцмережі також привітав музиканта.

– Тестування, Тестування. Перевіряємо, чи мій Twitter розблокований, – написав Каньє вперше після розблокування.

Маск не став довго чекати й звернувся до музиканта.

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– Не вбивай те, що Є ненавидить. Збережи те, що Є любить, – додав Ілон.

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Нагадаємо, що в жовтні модерація Twitter не видаляла обліковий запис репера, але заблокував його, видаливши антисемітські твіти.

– Обліковий запис було заблоковано за порушення політики соцмережі, – заявив представник компанії.

Після відновлення можна помітити, що артист має понад 32 млн підписників.

Нагадаємо, що днями Маск також поновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа.

Втім, Каньє не дуже переживав щодо блокувань у Twitter та Instagram – у жовтні Вест погодився придбати соцмережу Parler. Сервіс позиціюється як альтернатива Twitter, де дотримано свободи слова. Схоже, бажання артиста перетинаються з ідеями Ілона, який також хотів перетворити Twitter на майданчик, де кожен може висловлювати будь-які думки.