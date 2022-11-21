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Каньє Вест вперше порушив мовчання після розблокування у Twitter: Маск уже відреагував

21 Листопада 2022, 14:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вест
Джерело: Getty Images

Артист і дизайнер Каньє Вест повернувся до Twitter. Ілон Маск відновив обліковий запис музиканта після жовтневого блокування за антисемітські твіти.

Новий глава соцмережі також привітав музиканта.

– Тестування, Тестування. Перевіряємо, чи мій Twitter розблокований, – написав Каньє вперше після розблокування.

Маск не став довго чекати й звернувся до музиканта.

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– Не вбивай те, що Є ненавидить. Збережи те, що Є любить, – додав Ілон.

Нагадаємо, що в жовтні модерація Twitter не видаляла обліковий запис репера, але заблокував його, видаливши антисемітські твіти.

– Обліковий запис було заблоковано за порушення політики соцмережі, – заявив представник компанії.

Після відновлення можна помітити, що артист має понад 32 млн підписників.

Нагадаємо, що днями Маск також поновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа.

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Втім, Каньє не дуже переживав щодо блокувань у Twitter та Instagram – у жовтні Вест погодився придбати соцмережу Parler. Сервіс позиціюється як альтернатива Twitter, де дотримано свободи слова. Схоже, бажання артиста перетинаються з ідеями Ілона, який також хотів перетворити Twitter на майданчик, де кожен може висловлювати будь-які думки.

Теги
Twitter Ілон Маск Каньє Вест
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