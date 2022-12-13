Скандальный американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался в мессенджере Telegram.

Ник рэпера — ye. Об этом сообщил журналист Николас Фуэнтес, который ранее анонсировал появление Уэста на платформе.

По состоянию на 12:30 13 декабря на Канье подписалось более 86 тыс. пользователей.

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Первый пост Уэста в Telegram — двухчасовая аудиозапись из Clubhouse. Следующую публикацию он посвятил баскетболистке Бриттни Грайнер и другим людям, отбывающим наказание в иностранных тюрьмах.

Отметим, к соцсетям у Канье особое отношение. За скандальные высказывания рэпера блокировали в Twitter и Instagram. Позже ему вернули аккаунты.

Напомним, на днях Канье Уэста признали главным антисемитом 2022 года. Все из-за его скандальных высказываниях о евреях и власти.