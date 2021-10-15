У п’ятницю, 15 жовтня, на телеканалі СТБ завершився п’ятий випуск романтичного реаліті-шоу Холостячки 2 зі Златою Огневич. Найкращі чоловіки намагаються підкорити серце відомої співачки.

Хто відмовився від побачення з холостячкою, перший поцілунок у реаліті-шоу, найцікавіше з церемонії троянд – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Відмова від побачення

Макс відмовився від шансу піти на побачення зі Златою Огневич. Таке рішення сильно здивувало телеглядачів та користувачів мережі.

– Значить у нього такі пріоритети, – написали телеглядачі на офіційній сторінці реаліті-шоу Холостячка в Instagram.

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Інші чоловіки також здивувалися такому рішенню, однак зраділи, оскільки в такому разі стане на одного конкурента менше.

Сам Макс пояснив своє рішення тим, що бачився зі Златою Огневич минулого тижня. Учасник проекту погодився взяти троянду замість шансу на побачення.

Перший поцілунок

Співачка у п’ятому випуску романтичного реаліті-шоу Холостячка-2 вперше поцілувалася з одним з чоловіків. Щасливчиком виявився Дмитро Шевченко зі Львова.

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Артистка сходила на подвійне побачення на Кіпрі. Дмитро покликав Злату поговорити наодинці. Під час розмови він зізнався співачці, що вона йому дуже подобається та вони поцілувалися.

Сама Злата Огневич зізналася, що кращого місця та часу для першого поцілунку не можна придумати.

Церемонія троянд

Всі чоловіки, які боряться за серце холостячки, з напруженням чекали на церемонію троянд. Під час неї Злата Огнєвіч попрощалася б з одним з учасників реаліті-шоу.

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Сама співачка розкішно виглядала під час церемонії. Чоловіки були вражені червоною сукнею з відкритим декольте.

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У п’ятому випуску романтичного реаліті-шоу Холостячки 2 Злата Огнєвіч попрощалася з Олександром Борзенком.