Казахстанський репер Jah Khalib публічно “перевзувся” після того, як йому стали скасовувати концерти в Росії. В країні-агресорі вирішили, що в музиканта проукраїнська позиція, проте він поспішив її виправдати.

Після початку повномасштабної війни Jah Khalib перебував у Києві разом зі своєю вагітною дружиною-українкою. Тоді він висловив захоплення народу нашої країни, оскільки бачив усе на власні очі та ховався в бомбосховищі від російських ракет. Ба більше, українці й допомогли йому з обраницею евакуюватися до Казахстану.

Очевидно, гроші не пахнуть, а тому наразі Jah Khalib в Instagram заявив, що завжди добре ставився до народу РФ. Зробив він це після того, як його концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, заплановані на 2023 рік, скасували.

– Майже вся моя команда – громадяни Росії і проживають у Росії. Велика частина моїх слухачів живе в Росії. Я завжди прилітаю в Росію з благими намірами, із задоволенням даю концерти, інтерв’ю та виступаю на радіо, що явно демонструє моє добре ставлення до народів Росії, – заявив зрадник.

Українські шанувальники Jah Khalib не стали приховувати свого розчарування в ньому, як і хвилю гніву, яка пронеслася в коментарях під цинічним постом репера. Варто наголосити на тому, що його співвітчизники теж там відзначилися, наголосивши, що чоловік має тримати перше слово.

Чому ви були в Києві? Випадково не тому що ваша дружина українка? А в бомбосховищі були не тому що ракети з тієї самої Росії летіли? Ви обрали славу і гроші.

Головне грошей заробити. Кошмар.

Дно пробито остаточно, чого не зробиш заради грошей.

Добре, що тепер ви показали своє обличчя. Більшу частину аудиторії України, яка вас прийняла, ви втратили, сподіваюся і друзів теж.

На двох стільцях не всидіти! Розчарування.

Людей без позиції ніхто не любить, ваша зрозуміла. Доведеться відповісти своїй доньці, в якій тече наполовину українська кров і яка в утробі матері пережила бомбардування від ваших росіян, на запитання: – Чому ти, тату, обрав гроші, а не честь і совість?

Немає слів. Українці допомогли вам втекти від російських ракет. А ви – я люблю російських людей і люблю Росію. Звучить як парадокс і біполярний розлад, – пишуть користувачі мережі.

Крім того, ще в 2019 році Jah Khalib переїхав жити до Києва з Москви. Тоді артист говорив, що йому в Україні комфортно і він відчуває теплі почуття до нашої країни.

Він навіть встиг записати пісні з деякими українськими виконавцями, зокрема й дует із Джамалою на пісню Кохаю.