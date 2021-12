Скандал, Гуси та секс у бібліотеці: які пісні українці слухали у 2021 році

За весь 2021 рік українська культура поповнилася низкою хороших хітів. Тому пропонуємо згадати треки, які лунали цього року на кожному кроці.

Добірку ми формували з огляду на рейтинги iTunes, Shazam, YouTube, а також на розповсюдження в соцмережах. На жаль, у нас досі в лідерах на стримінгах Інстасамка та представники кальянного закордонного репу. Періодично туди прориваються такі артисти як Адель, Аріна Гранде або Дрейк.

Загалом хотілося охопити кілька найпопулярніших напрямків в Україні.

Макса Барських та Zivert – Bestseller

Почнемо з Макса Барських, який презентував одразу кілька хороших синглів. Однак зараз йтиметься про його колаборацію зі співачкою Zivert. Артисти записали спільну пісню Bestseller, а також презентували яскравий кліп на неї, який став одним із найпопулярніших у 2021 році.

Тіна Кароль – Красиво

Також небаченою продуктивністю у 2021 році відзначилася співачка Тіна Кароль. Вона презентувала три альбоми: студійник Красиво, міні-альбом Двойной рай, а також альбом-колаборацію з новими артистами Молода кров. Крім того, вона дала круте шоу на Atlas Weekend, а у рейтингу від Фактів ICTV Топ-100 культурних діячів України Кароль посіла перше місце.

У цю добірку потрапив її хіт Скандал, який у 2021 році не співав лише ледачий.

Настя Каменських – Красное вино

Також один із найпопулярніших українських кліпів вийшов у Насті Каменських на трек Червоне вино. Сама пісня теж часто звучала на радіо.

Go-A – Шум

Тут без сюрпризів – Go-A із піснею Шум, яка гриміла на всю Європу. На жаль, після Шуму колектив поки що не викотив нових хітів, тож згадуємо травень та пишаємося.

Артем Пивоваров – Рандеву

Пивоваров написав багато хороших пісень не лише для себе, а й для інших артистів. Проте лише у 2020 році йому вдалося намацати своє звучання. Йдеться про трек Дежавю. В 2021 році він презентував сингл Рандеву, який теж добре зайшов публіці. До речі, Артем взяв звичку випускати пісні і російською, і українською. Кожен обирає собі своє.

Wellboy – Гуси

Дебютник Антона Wellboy одразу сподобався публіці. Підопічний Юрія Бардаша підкупив своєю щирістю, незвичними для української музики ритмами та метафорами, нехай і кумедними, але такими, що потрапляють у ціль.

Крім того, що кліп на пісню Гуси зібрав понад 16 млн на YouTube, так він ще й добре завірусився у TikTok.

Kolos та Фіолет – Бібліотека

Загалом композиція Бібліотека була представлена Kolos and Brothers ще у 2017 році. Проте пісенька про секс у бібліотеці в оточенні давньогрецького епосу так сподобалася слухачам у 2021 році, що Kolos та Фіолет випустили кліп на цей трек.

Якщо що, солістом Kolos and Brothers і Фіолет є Сергій Мартинюк. Тому не соромимося Вінграновського і слухаємо відвертий трек, але якщо вам виповнилося 18 років.

Надя Дорофєєва та Скриптоніт – Невеста

Українська співачка Надя Дорофєєва записала гарний трек із казахстанським виконавцем Скриптонітом і навіть анонсувала кліп. Проте відео шанувальники так і не побачили, а чому – невідомо. Однак, це не завадило композиції стати популярною.

Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров, Alekseev – Чому

Український артист Олександр Пономарьов знайшов ключ до сердець українок. Формула проста: багато талановитих артистів, чуттєва композиція та кліп, який не відволікає від треку. В результаті відео залетіло в тренди YouTube і показало один із найкращих результатів у 2021 році.

Kalush – Додому

Українська хіп-хоп сцена продовжує тішити, до того ж не озираючись на тренди з-за кордону. Особливо це помітно на прикладі кількох успішних релізів репера Kalush. Зокрема, йдеться і про його трек Додому. Спойлер: Kalush ще з’явиться у цій добірці.

Kalush – Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

Дует Tember Blanche презентував пісню Вечорниці, проте вона пройшла доволі непоміченою. Коли гурт випустив колаборацію з Kalush, то пісня заграла новими барвами, а аранжування почало звучати ритмічніше. Саме у такому вигляді трек став вірусним. Особливо він сподобався публіці в TikTok: там оцінили хід дівчини, яка заради побачення з хлопцем спеціально голову помила. Хочеться ще й відзначити вокал Олександри Ганапольської.

Tvorchi – Falling

Молодий український колектив Tvorchi презентував досить легкий трек, яким можна сміливо доповнити приємні літні спогади. Виникає відчуття, що хлопці трохи надихнулися The Weeknd, але в результаті вийшла гарна пісня, яка звучить дорого.

Океан Ельзи та Один у каное – Місто весни

Відомі в Україні львівські колективи Океан Ельзи та Один у каное заспівали новий неофіційний гімн свого міста. Трек вийшов атмосферним і, схоже, довго звучатиме на вулицях одного з найкрасивіших міст нашої країни.

The Hardkiss – 7 вітрів

Рок-сцена також потішила у 2021 році. Зокрема, колектив The Hardkiss, який презентував драйвовий хіт 7 вітрів. Ця пісня для тих, хто сумував за The Hardkiss часів релізу Make up. До речі, гурт наприкінці року ще показав кліп на пісню Сестра, який більше схожий на короткометражний фільм.

Бумбокс – Імперії впадуть

Рок-гурт Бумбокс презентував сингл Імперії впадуть та анонсував масштабний тур містами України. До речі, у кліпі на цей трек знялася українська модель зі світовим ім’ям Наталя Гоцій.