Скандал, Гуси и секс в библиотеке: какие песни украинцы слушали в 2021 году

За весь 2021 год украинская культура пополнилась рядом хороших хитов. Поэтому предлагаем вспомнить треки, которые звучали в этом году на каждом углу.

Подборку мы формировали с учетом рейтингов iTunes, Shazam, YouTube, а также распространения в соцсетях. К сожалению, у нас все еще в лидерах на стримингах Инстасамка и представители кальянного заграничного репа. Периодически туда прорываются такие артисты как Адель, Арина Гранде или Дрейк.

В целом, хотелось охватить несколько самых популярных направлений в Украине.

Макса Барских и Zivert — Bestseller

Начнем с Макса Барских, который презентовал сразу несколько хороших синглов. Однако сейчас речь пойдет о его коллаборации с певицей Zivert. Артисты записали совместную песню Bestseller, а также презентовали яркий клип на нее, который стал одним из самых популярных в 2021 году.

Тина Кароль — Красиво

Также невиданной продуктивностью в 2021 году отличилась певица Тина Кароль. Она презентовала стразу три альбома: студийник Красиво, мини-альбом Двойной рай, а также альбом-коллаборацию с новыми артистами Молодая кровь. Кроме того, она дала крутое шоу на Atlas Weekend, а в рейтинге от Фактов ICTV Топ-100 культурных деятелей Украины Кароль заняла первое место.

В этому же подборку попал ее хит Скандал, который в 2021-м не пел только ленивый.

Настя Каменских — Красное вино

Также один из самых популярных украинских клипов получился у Насти Каменских на трек Красное вино. Сама песня тоже часто звучала на радио.

Go-A — Шум

Тут без сюрпризов — Go-A с песней Шум, которая гремела на всю Европу. К сожалению, после Шум коллектив пока не выкатил новых хитов, поэтому вспоминаем май и гордимся.

Артем Пивоваров — Рандеву

Пивоваров написал много хороших песен не только для себя, но и для других артистов. Однако только в 2020 году ему удалось нащупать свое звучание. Речь идет о треке Дежавю. В 2021-м он презентовал сингл Рандеву, который тоже хорошо залетел публике. Кстати, Артем взял привычку выпускать песни и на русском, и на украинском. Каждый выбирает для себя свое.

Wellboy — Гуси

Дебютник Антона Wellboy сразу понравился публике. Подопечный Юрия Бардаша подкупил своей искренностью, непривычными для украинской музыки ритмами и метафорами, пускай и забавными, но попадающими в цель.

Кроме того, что клип на песню Гуси собрал более 16 млн на YouTube, так он еще и хорошо завирусился в TikTok.

Kolos and Brothers — Библиотека

Вообще песня Библиотека была представлена Kolos and Brothers еще в 2017 году. Однако песенка о сексе в библиотеке в окружении древнегреческого эпоса так понравилась слушателям в 2021 году, что Kolos и Фиолет выпустили клип на этот трек.

Если что, солистом Kolos and Brothers и Фиолет является Сергей Мартынюк. Поэтому не стесняемся Винграновского и слушаем откровенный трек, но только если вам исполнилось 18 лет.

Надя Дорофеева и Скриптонит — Невеста

Украинская певица Надя Дорофеева записала хороший трек с казахстанским исполнителем Скриптонитом, и даже анонсировала клип. Но видео поклонники так и не увидели, а по какой причине — неизвестно. Однако это не помешало композиции стать популярной.

Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Alekseev — Чому

Украинский артист Александр Пономарев нашел ключ к сердцам украинок. Формула простая: много талантливых артистов, чувственная композиция и клип, который не отвлекает от трека. По итогу видео залетело в тренды YouTube и показало один из лучших результатов в 2021 году.

Kalush — Додому

Украинская хип-хоп сцена продолжает радовать, причем не бежа вдогонку за трендами из-за бугра. Особенно это заметно сразу по нескольким успешным релизам репера Kalush. В частности, речь идет и его треке Додому. Спойлер: Kalush еще появится в этой подборке.

Kalush — Калуські вечорниці (feat. Tember Blanche)

Дуэт Tember Blanche презентовал песню Вечорниці, однако она прошла довольно незамеченной. Когда группа выпустила коллаборацию с Kalush, то песня заиграла новыми красками, а аранжировка начала звучать более ритмично. Именно в таком виде трек стал вирусным. Особенно он понравился публике в TikTok: там оценили ход девушки, которая ради свидания с парнем специально голову помыла. Хочется еще и отметить цепляющий вокал от Александры Ганапольской.

Tvorchi — Falling

Молодой украинский коллектив Tvorchi презентовал довольно легкий трек, которым смело можно дополнить приятные летние воспоминания. Возникает ощущение, что ребята слегка вдохновились The Weeknd, но по итогу получилась хорошая песня, которая звучит дорого-богато.

Океан Эльзы и Один в каноэ — Місто весни

Известные в Украине львовские коллективы Океан Эльзы и Один в каноэ спели новый неофициальный гимн своего города. Трек получился атмосферным и, похоже, долго будет звучать на улицах одного из самых красивых городов нашей страны.

The Hardkiss — 7 вітрів

Рок-сцена также порадовала в 2021 году. В частности, коллектив The Hardkiss, который презентовал драйвовый хит 7 вітрів. Эта песня для тех, кто скучал по The Hardkiss времен релиза Make up. Кстати, группа в конце года еще представила клип на песню Сестра, который больше похож на короткометражный фильм.

Бумбокс – Імперії впадуть

Рок-группа Бумбокс презентовала сингл Імперії впадуть и анонсировала масштабный тур по городам Украины. К слову, в клипе на этот трек снялась украинская модель с мировым именем Наталья Гоций.