Система потребує доопрацювання: реакція міністра культури щодо Томусяка

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відреагував на ситуацію щодо внесення українського актора Валентина Томусяка до чорного списку.

Варто зауважити, що Мінкульт готує чорні списки за поданням Служби безпеки України.

– Вчора звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують Національній безпеці України, – зазначив Ткаченко.

За його словами, ця ситуація демонструє, що система потребує допрацювання.

– Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання, – заявив очільник Мінкульту.

Також міністр поділився тим, що відомства домовилися щодо верифікації списків.

– Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проекти чи твори, – зазначив Олександр Ткаченко.

Валентина Томусяка внесли в чорний список Мінкульту

3 дистопада зірку серіалу Кріпосна Валентина Томусяка внесли в чорний список Мінкульту через нібито зйомки у фільмі Солнцепек. Загалом відомство додало 32 людини.

Валентин Томусяк запевняє, що СБУ внесло його до списку помилково, бо він ніяк не причетний до фільму. За словами актора, з початком війни на Сході України, він жодного разу навіть не був у РФ.

Ба більше, у титрах стрічки Факти ICTV не знайшли Томусяка.