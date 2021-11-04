Система нуждается в доработке: реакция министра культуры относительно Томусяка

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на ситуацию относительно внесения украинского актера Валентина Томусяка в черный список.

Следует отметить, что Минкульт готовит черные списки по представлению Службы безопасности Украины.

— Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины, – отметил Ткаченко.

По его словам, эта ситуация демонстрирует, что система нуждается в доработке.

— То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке, — заявил глава Минкульта.

Также министр поделился тем, что ведомства договорились о верификации списков.

— Сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве относительно верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях, — отметил Александр Ткаченко.

Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта

3 ноября звезду сериала Крепостная Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта из-за якобы съемок в фильме Солнцепек. В общей сложности ведомство добавило 32 человека.

Валентин Томусяк уверяет, что СБУ внесло его в список по ошибке, потому что он никак не причастен к фильму. По словам актера, с началом войны на Востоке Украины он ни разу даже не был в РФ.

Более того, в титрах ленты Факты ICTV не нашли Томусяка.