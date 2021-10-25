Син Галини Гатчинс замовчав, коли дізнався про смерть матері

Батько Галини 66-річний Анатолій розповів, що 9-річний Андрос не зумів вимовити ані слова після того, як йому повідомили про смерть мами.

– Андрос був неймовірно близький зі своєю матір’ю, і замовк, коли йому сказали, що вона мертва. Метт (чоловік Галини) дуже хвилювався, бо хлопчик замкнувся у собі та два дні не міг вимовити жодного слова. Його батькові вдалося умовити його сказати кілька слів тільки зараз, але ефект був руйнівним, – розповів Анатолій.

Після трагедії 38-річний Метт зустрівся в готелі в Санта-Фе з голлівудським актором Алеком Болдвіном.

Актор, номінований на Оскар, і Метт міцно обнялися, перш ніж Болдвін обійняв маленького сина Галини.

Повідомляється, що спочатку Метт вирушив в Альбукерке, куди було доставлене тіло його дружини, перш ніж поїхати в Санта-Фе з Андросом.

Один із очевидців розповів, що актор на той момент мав спустошений вигляд, він був згорбленим та постарілим.

Чоловік Галини Метт, її син Андрос, Алек Болдвін та інші члени знімальної групи відвідали меморіал Гатчинс.

В Україні у Галини залишилися батьки. Її сестра Світлана проживає в Індонезії.

Батько Галини Анатолій був капітаном на атомному підводному човні у радянські часи. Він показав знімок з весілля Галини і Метта. Анатолій згадав щасливий день у червні 2005 року, коли він з гордістю провів Галину у своїй військово-морській формі. Він подарував нареченому Метту традиційний український коровай, який символізує процвітання, а його дружина Ольга, якій зараз 63 роки, несла букет на церемонії.

Метт і Галина познайомилися, коли хлопець після навчання в Гарварді приїхав в Україну.

У США, щоб похоронити дочку, вирушить її мама, однак батько прибути не зможе. На жаль, молодша сестра Галини Світлана також не приїде до США, бо їй не дали візу.

Для Метта Гатчинса загибель дружини стала величезним ударом. Ба більше, чоловік не так давно втратив батьків, які померли через коронавірус.

Смерть Галини Гатчинс

22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоеля Соуза. Інцидент стався через страшну випадковість.

Зброю використовували як предмет реквізиту, вона мала бути заряджена холостими набоями, проте стався справжній постріл.